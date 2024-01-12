Tom&Jerry تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد نايل سات أقوى حلقات الكرتون المميزة 24 ساعة

يعتبر تردد قناة توم وجيري 2024 من أهم الترددات التي يتم البحث عنها من قبل الآباء، وذلك حتى يستمتع أطفالهم بالأفلام التي تعرضها القناة، لذا صرحت القناة بتغيير ترددها القديم مؤخرًا، وذلك حتى يحصل المشاهد على جودة متميزة للصوت والصورة التي يتم تقديمها في أفلام الكرتون.

تردد قناة توم وجيري 2024

تحرص قناة توم وجيري على تقديم برامجها وأفلام الكرتون باللغة العربية الفصحى، وذلك حتى يفهمها الجميع، ومؤخرًا القناة أعلنت عن تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد، حيث جاء هذا التردد كما يلي:

قناة توم وجيري على نايل سات

البعض يبحث عن التردد الخاص بالقناة على النايل سات، لذا إليكم في السطور القادمة تردد القناة على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: SD.

قناة توم وجيري على عرب سات

ثبت قناة توم وجيري لاستمتاع ببرامجها وأفلامها طوال اليوم، وهذا هو ترددها الجديد على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: SD.

أهمية قناة توم وجيري

تهتم القناة بعرض مجموعة متميزة من أفلام الكرتون التي تعمل على جذب الأطفال من مختلف الأعمار، وذلك يعود إلى تقديمها مجموعة مميزة من البرامج التي تساعدهم في التطوير من أنفسهم، وأيضًا تقدم مجموعة أخرى تعمل على تربية الطفل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها في كافة مجتمعاتنا العربية.

تتميز القناة بالتنوع في محتواها، حيث تعرض باقة من البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، وتبعد عن عرض البرامج الغير مناسبة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم بتقديم برامجها بأعلى جودة، حيث كل هذه المميزات تلعب دورًا إيجابيًا في تنمية الأطفال.