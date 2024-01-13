“اضبطها الآن“ تردد قناة بداية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

بعد أن ازداد البحث عن قناة بداية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أردنا أن نعرض لكم التردد الجديد الخاص بهذه القناة عبر موقعنا، والتي تعتبر من أبرز القنوات الفضائية، كما أنها تمكنت من إضافة الجودة العالية إلى كافة برامجها التي تذاع من خلال القناة، كما أن هذه القناة أصبحت في المقدمة وحازت على إعجاب الكثير، مما زاد من عدد المشاهدين لهذه القناة حتى أصبح لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وعبر السطور التالية نوضح لكم التردد الخاص بها وطريقة تنزيلها.

تردد قناة بداية الجديد 2024 عرب سات

الجدير بالذكر أن هذه القناة تهتم بعرض عدد كبير من البرامج، كما أنها استعانت بطاقم عمل عالي الكفاءة للعمل على تقديم كل ما هو حصري وجديد، إضافة إلى تزويد القناة بأفضل المعدات واستخدام الأجهزة الحديثة، وإليكم التردد الخاص بها لتتمكنوا من الحصول عليها:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

طريقة وخطوات تنزيل قناة bedaya

يسهل تنزيل هذه القناة، وذلك من خلال إتباع النقاط التالية فقط: