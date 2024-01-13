Arryadia TV تردد قناة المغربية الرياضية 2024..الناقلة لحفل افتتاح امم افريقيا ومباريات منتخب المغرب

تردد قناة المغربية الرياضية ، وهى احد القنوات الهامة التي سوف تنقل مباريات كاس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار، والتي يشارك بها المنتخب المغربي مع المنتخب المصري المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري ، وتنقل القناة جميع مباريات المنتخب المغربي وكافة مباريات البطولة مجانا إلي المتابعين في الشرق الأوسط ، ولهذا يرتفع البحث الآن عن تردد القناة من اجل متابعة البطولة بشكل مجانا وبدون تشويش أو انقطاع البث .

تردد قناة المغربية الرياضية

تبدأ اليوم بطولة كاس الأمم الأفريقية والتي تقام في ساحل العاج وتنتهى في منتصف الشهر المقبل، ويشارك بها أقوي المنتخبات العربية الأفريقية التي جميعها مرشحة بقوة للبطولة ، ولكن الأنظار كلها تتوجه على المنتخب المغربى نظرا لأنه رابع العالم في بطولة كاس العالم النسخة الماضية 2022 وتنطلق البطولة بمباراة حفل الافتتاح بين كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، والتي تنقل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر .

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات

اضبط الآن تردد قناة المغربية الرياضية من اجل متابعة مباريات المنتخب المغربي في كاس أمم أفريقيا ومباريات المنتخبات العربية وهى المنتخب المصري والتونسي والجزائري المشاركة وفى البطولة ، كما أن القناة تنقل باقي المباريات للمنتخبات المشاركة مجانا عبر بيانات البث من الاشارات التالية:

تردد قناة المغربية على عرب سات

التردد 12683.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات