من هناااا “سارع بالتحديث الان” رابط تحديث البيان السنوي العراق 2024 بالخطوات كيفية تعبئة الطلب الاستمارة الإلكترونية عبر منصة مظلتي

هيئة الحماية الاجتماعية في العراق، ناشدت جميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بتحديث بياناتهم السنوية 2024، وتطلب الهيئة من المستفيدين زيارة مكتب استنساخ لسحب الاستمارة الإلكترونية المطلوبة عبر موقع مظلتي، هيئة الحماية الاجتماعية اصدرت بيانا رسميا، بشان المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية 2024، وجهت الهيئة نداءا لجميع المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم السنوية، عن طريق استخراج الاستمارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، واكدت الهيئة انه في حال عدم تحديث البيانات السنوية.

تحديث البيان السنوي للرعاية الاجتماعية بالعراق

تهدف هيئة الحكاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى تحديث بيانات المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية، تناشد الهيئة ارباب الاسر الذين لم يقوموا بتحديث البيان السنوي بالقيام بذلك فورا، قبل انتهاء فترة التحديث وتعليق الدعم بشكل نهائي، نود ان نوضح لكم الرابط والخطوات اللازمة لتحديث البيان السنوي للرعاية الاجتماعية، عبر منصة مظلتي، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة.

تحديث البيان السنوي بالعراق 2024

لتحديث البيان السنوي للرعاية الاجتماعية، يجب تقديم وتجديد المستندات اللازمة، اليك قائمة المستندات المطلوبة:

هوية وطنية موحدة لرب الاسرة وافراده او بطاقة هوية وطنية لرب الاسرة وافراد العائلة.

إثبات السكن او تأكيد اقامة المستفيد الحالي.

قرار طبي صادر عن اللجان المتخصصة التابعة لهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في حالة وجود فرد من فئة ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة.

في حالة وفاة أحد الافراد، يجب تقديم شهادة الوفاة المطلوبة.

هذه المستندات الضرورية لضمان تحديث البيان السنوي بشكل صحيح.

رابط وخطوات تحديث البيان السنوي عبر مظلتي

لتحديث استمارة البيان السنوي، يتطلب القيام بالخطوات التالية:

يمكنكم الدخول عبر موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

اختر خيار تحديث البيان السنوي.

قم بإدخال رقم بطاقة الكي كارد الخاصة بك.

قم بملء الحقول الفارغة بدقة واحرص على تقديم المعلومات الصحيحة.

قم بإرفاق صور المستندات المطلوبة.

بعد ذلك، اضغط على زر الإرسال.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من تحديث استمارة البيان السنوي بسهولة ويسر.