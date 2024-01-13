الريال وصل كام؟.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 13 يناير 2024 وفي البنك المركزي

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وفي البنوك اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يناير 2024 وذلك بعد ارتفاع عدد كبير من العملات خلال هذه الفترة في السوق السوداء، وبالتزامن مع بدء سفر المعتمرين لشهر رجب وشعبان وعمرة رمضان، أيضاً مع اقتراب سفر الحجاج لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445، لذلك سوف نوضح لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت وفي البنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 13 يناير

جاءت قائمة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يناير 2024 على النحو التالي:

بلغت قيمة 1 ريال سعودي في السوق الموازية 14.7 جنيه مصري.

بلغت قيمة 5 ريال سعودي في السوق الموازية 73.3 جنيه مصري.

إن مبلغ 146.6 جنيه مصري هو قيمة 10 ريال سعودي في السوق الموازية.

بلغت في السوق الموازية قيمة 25 ريال سعودي 366.5 جنيه مصري.

وصلت قيمة 50 ريال سعودي في السوق الموازية 733.0 جنيه مصري.

أصبحت قيمة 100 ريال سعودي في السوق الموازية 1,466.0 جنيه مصري.

وصلت قيمة 500 ريال سعودي في السوق الموازية 7,330.0 جنيه مصري.

قيمة 1000 ريال سعودي في السوق الموازية بلغ 14,660.0 جنيه مصري.

بلغت قيمة 5000 ريال سعودي في السوق الموازية 73,300.0 جنيه مصري.

أصبحت قيمة 10000 ريال سعودي في السوق الموازية 146,600.0 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

يتساءل العديد من الأشخاص عن سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري والذي بلغت قيمته للشراء 8.21 جنيه مصري وللبيع 8.22 جنيه مصري، ولكن هناك فرق بين الأسعار في البنوك وفي السوق الموازية مما يؤثر على حركة الريال في مصر.