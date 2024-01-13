الدولار في العراق.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 13 يناير 2024 في البنك المركزي وبورصتي بغداد والبصرة

يتساءل عدد كبير من الأفراد عن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يناير 2024، ووفقاً للبنك المركزي العراقي ونشرة البنك الخاصة بأسعار الدولار موضحا قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لآخر نشرة وهي نشرة يوم الخميس حيث أن الجمعة والسبت إجازة رسمية في البنوك، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف بالتفصيل عن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم بالإضافة إلى سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت في بورصتي البصرة وبغداد.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

قام البنك المركزي العراقي بالإعلان عن سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ قيمة الدولار الأمريكي 1309.51 دينار عراقي وأوضح البنك أن القيمة السعرية ما زالت مستقرة في العراق حتى الآن على هذا المستوى وهذه الأسعار هي نفس أسعار يوم الخميس لأن الجمعة والسبت إجازة وهي نفس أسعار نشرة يوم الخميس، وفيما يلي توضيح لبعض الفئات المختلفة:

سعر 2 دولار أمريكي: 2,616.39 دينار عراقي.

سعر 5 دولارات أمريكية: 6,540.97 دينار عراقي.

سعر 10 دولارات أمريكية: 13,081.94 دينار عراقي.

سعر 15 دولار أمريكي: 19,622.91 دينار عراقي.

سعر 50 دولار أمريكي: 65,409.70 دينار عراقي.

سعر 100 دولار أمريكي: 130,819.39 دينار عراقي.

سعر 250 دولار أمريكي: 327.048.48 دينار عراقي.

سعر 500 دولار أمريكي: 654,096.95 دينار عراقي.

سعر 1000 دولار أمريكي: 1,308,193.90 دينار عراقي.

سعر 2500 دولار أمريكي: 3,270,484.75 دينار عراقي.

سعر 10000 دولار أمريكي: 13,081,939.00 دينار عراقي.

سعر الدولار في بورصة بغداد والبصرة

يبحث الكثير من الأفراد عن سعر الدولار الأمريكي في بورصة مدينة بغداد والبصرة حيث أوضحت الاحصائيات أن سعر 100 دولار أمريكي وصل في بورصة مدينة بغداد اليوم مبلغ 152.700 دينار عراقي بينما بلغت قيمة 100 دولار أمريكي في بورصة مدينة البصرة 152.700 دينار عراقي.

توقف بيع الدولار للمواطنين والمسافرين في المصارف العراقية

يرغب عدد كبير من مواطني دولة العراق معرفة سبب توقف بيع الدولار في المصارف العراقية وذلك بعد أن قامت المصارف الحكومية بدولة العراق الإعلان عن توقف بيع الدولار في الفترة الحالية لكل من المواطنين والمسافرين في جميع المصارف الأهلية والحكومية وذلك يرجع إلى عدم امتلاك العديد من المصارف بدولة العراق إلى تمويل لازم أو الحصة المقررة للتوزيع من خلال البنك المركزي العراقي، وأكدت مصادر مسؤولة أنه سوف يتم استئناف عملية البيع في حالة توافر التمويل اللازم.