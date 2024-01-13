AFCON 2023 تابع البطولة على تردد قناة الجزائرية الأرضية “اليك جدول مباريات منتخب الجزائر”

تردد قناة الجزائرية الأرضية ، والتي أعلنت أنها سوف تنقل مباريات كاس أمم أفريقيا 2023 التي سوف تلعب على أراضي ساحل العاج ويشارك بها المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة، وتبدا البطولة يوم 13 يناير وتنتهى يوم 11 فبراير ، إليك تفاصيل الكاملة حول مباريات المنتخب الجزائري في دور المجموعات والمواعيد المباريات وتردد قناة الجزائر الأرضية .

تردد قناة الجزائرية الأرضية

يشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة مع ثلاث منتخبات افريقية اخرى وهى المنتخب انغولا ومنتخب موريتانيا ومنتخب بوركينا فاسو، جدول مباريات المنتخب الجزائري في دور المجموعات:

المباراة الأولى للمنتخب الجزائري مع منتخب انجولا يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024

المباراة الثانية للمنتخب الجزائري مع منتخب بوركينا فاسو يوم السبت الموافق 20 يناير 2024

المباراة الثالثة مع منتخب موريتانيا يوم 23 يناير 2024

تردد قناة الجزائرية النايل سات

ارتفع البحث الآن حول الاستعلام عن تردد قناة الجزائرية الأرضية والتي سف تذيع جميع مباريات منتخب الجزائري مجانا عبر احداثياتها التالية:

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

التردد 12054.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وسوف ننقل إليكم تفصيلا بشكل يومي ملخص المباريات ومواعيد الرسمية عبر موقعنا البديل، في تغطية خاصة لبطولة كاس أمم أفريقيا 2023 لجميع المنتخبات العربية المشاركة وهم المرشحين الاقوى للحصول على البطولة هذا العام، وهما المنتخب المصري الأكثر تتويج باللقب والمنتخب التونسي والمنتخب المغرب اكبر مرشحي البطولة لأنه رابع العالم في بطولة كاس العالم الماضي، بالإضافة المنتخب الجزائري المنافس بقوة هذا العام.