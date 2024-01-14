امم اسيا 2024: تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباريات المنتخبات العربية في Asian Cup

تردد قناة الرابعة العراقية ، وهى القناة الرياضية الأولي في العراق والتي مؤخرا ذاع صيتها بعد ان بدات تعرض مباريات الدوري الإنجليزي ، وحاليا تعرض القناة مباريات كاس أمم أسيا 2023 المقامة في قطر، والتي يشارك بها العراقى والتي تبدا أولى بمبارياته مع منتخب اندونسيا يوم 15 يناير 2024 وسوف تنقل أحداث المباراة عبر تردد قناة الرابعة العراقية والتي نستعرض إليك التردد الصحيح عبر هذا المقال.

تردد قناة الرابعة العراقية

سوف تذيع قناة الرابعة العراقية جميع مباريات كاس أمم أسيا مجانا عبر ترددها واليوم سوف عرض مباراة المنتخب الإمارات وهونج كونج في مباراة دور المجموعات والتي تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة النصف مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة النصف بتوقيت دبى، ومن المؤكد ان القناة سوف تعرض مباريات المنتخب السعودي التي ينتظرها ملايين من متابعي كرة القدم في أسيا والشرق الأوسط والتي أولي مبارياته مع منتخب عمان يوم 16 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الأولي وتكون في تمام السابعة والنصف مساءا

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

استقبل تردد قناة الرابعة العراقية والتى سوف تذيع مباريات أمم أسيا مجانا إلي جميع المشاهدين عبر بيانات ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة الرابعة العراقية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2024

التردد: 11678

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

الجودة: HD

تردد قناة الرابعة العراقية الجديد على القمر الصناعي عرب سات 2024