تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة 2024 Al kass Sports الناقلة لمباريات بطولة كاس اسيا

قناة الكأس القطرية المفتوحة هي قناة رياضية مجانية تبث من قطر وكان قد تم إطلاقها في 28 أبريل 2006، وهي واحدة من قنوات مجموعة قنوات الكأس الرياضية. تبث القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم، والبطولات الرياضية الإقليمية والدولية، والبرامج الإخبارية الرياضية، والتحليلات الرياضية، وتحظى قناة الكأس القطرية المفتوحة بشعبية كبيرة في قطر والشرق الأوسط وهي تعتبر واحدة من أهم القنوات الرياضية في المنطقة وتبث القناة مباريات كرة القدم المحلية والدولية، بما في ذلك مباريات الدوري القطري، وكأس الخليج العربي، وكأس آسيا كما تبث القناة مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الأخرى، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، وبطولة العالم لكرة القدم، وبطولة أمم أوروبا.

تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة

يستعد عشاق كرة القدم العربية والعالمية لمشاهدة افتتاح كأس آسيا 2024، التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 يناير إلى 18 فبراير 2024. وتعد قناة الكأس القطرية الرياضية من أبرز القنوات التي تنقل مباريات البطولة ويمكنكم مشاهدة افتتاح كأس آسيا 2024 على قناة الكأس على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 19119

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة الصورة: HD

معدل الاستقطاب: عمودي

ويمكنكم مشاهدة افتتاح البطولة أيضًا على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

جودة الصورة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أما إذا كنتم تستخدمون القمر الصناعي سهيل سات، فيمكنك مشاهدة البطولة من خلال التردد التالي: