تردد القناة الجزائرية الأولى 2024 على النايل سات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس إمم إفريقيا مجاناً

تردد القناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا نقدمه لكم، حيث تعد القناة الجزائرية الأولى من أهم القنوات التلفزيونية في الجزائر، حيث تحظى بشعبية كبيرة في البلاد وفي مختلف أنحاء العالم العربي، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك الأخبار والبرامج السياسية والبرامج الاجتماعية والبرامج الثقافية والبرامج الرياضية، كما تعد قناة الجزائرية الأولى أحد القنوات الناقلة لمباريات البطولة، وسوف تنقل المباراة بشكل مجاني، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات، وستنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

تردد القناة الجزائرية الأولى 2024 على نايل سات

يمكن استقبال القناة الجزائرية الأولى على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد القناة الجزائرية الأولى

لضبط تردد القناة الجزائرية الأولى على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” على جهاز التحكم عن بعد الخاص بك. انتقل إلى قائمة “التركيب” أو “التركيب اليدوي”. ادخل التردد والمعدل والجودة ونوع الاستقطاب. اضغط على زر “حفظ” أو “Enter”. بعد ذلك، ستظهر القناة الجزائرية الأولى في قائمة القنوات الخاصة بك.

تلعب القناة الجزائرية الأولى دورًا مهمًا في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي في الجزائر، كما أنها تساهم في تعزيز العلاقات بين الجزائر والدول العربية الأخرى، تعد القناة الجزائرية الأولى قناة تلفزيونية مهمة في الجزائر والعالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات مختلف المشاهدين، كما ستقدم مبارة منتخب مصر ومنتخب موزمبيق بشكل مجاني كما أوضحنا.