مواعيد مباريات أمم أفريقيا يوم الأحد ..”تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة على النايلسات”

مواعيد مباريات أمم أفريقيا يوم الأحد، وهو ثاني أيام البطولة والذي يلعب به ثلاث مباريات هامة ومنه أهمها مباراة المنتخب المصري ضد منتخب موزمبيق ومباراة الجولة الأولى للمجموعتين الأولي والثانية، وسوف تنقل المباريات على عدة قنوات مفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة والتي نوفر إليك جميع ترددات تلك القنوات لكى يمكن متابعة مجانا إلي جميع مباريات البطولة، واليك تفاصيل الكاملة لمباراة منتخب مصر الأولي في كاس أمم أفريقيا 2024

مواعيد مباريات أمم أفريقيا يوم الأحد

تقام يوم الأحد الموافق 14 يناير ثلاث مباريات قوية في بطولة كاس أمم أفريقيا وبين منتخبات المجموعة الأولى والثانية وهى:

المباراة الأولى بين منتخب نيجيريا ضد غينيا الاستوائية وتقام على ملعب الحسن وتارا في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر.

المباراة الثانية بين منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق وتقام عل ملعب فليكس اوفوى في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

المباراة الثالثة بين منتخب غانا ضد كاب فيردى على ملعب فليكيس هوفويت في تمام الساعة عاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كاس أمم أفريقيا

توجد العديد من القنوات المفتوحة التي سوف تذاع من خلال جميع مباريات كاس أمم أفريقيا 2024ومن تلك القنوات قناة الجزائرية الأرضية وقناة المغربية الرياضية الأرضية، والتي توفر جميع لقاءات المنتخبات العربية مجانا عبر ترددها التالي

تردد قناة المغربية على عرب سات

التردد 12683.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

التردد 11157.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

التردد 12054.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى