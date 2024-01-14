اضبط الآن تردد قناة فوكس سبورت 2024 القناة المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

تردد قناة فوكس سبورت 2024 الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا سنقدمه لكم من موقعنا، حيث يبحث عشاق كرة القدم المصرية عن تردد قناة فوكس سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة، والتي تقام في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار، وتعد قناة فوكس سبورت واحدة من القنوات الناقلة لمباريات البطولة مجانًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة فوكس سبورت 2024



التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة مصر وموزمبيق القادمة



تنطلق مباراة منتخب مصر وموزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتمتلك المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل التقدم في ترتيب المجموعة الثانية.

كيفية ضبط تردد قناة فوكس سبورت

لضبط تردد قناة فوكس سبورت على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” على جهاز التحكم عن بعد. اختر قائمة “التركيب” أو “Installation”. اختر قائمة “البحث اليدوي” أو “Manual Search”. أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب في الحقول المخصصة لها. اضغط على زر “بحث” أو “Search”.

يُتوقع أن تكون مباراة مصر وموزمبيق مباراة قوية وممتعة، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في الجولة الأولى من البطولة. ويمتلك منتخب مصر لاعبين مميزين على رأسهم محمد صلاح، الذي يسعى لقيادة المنتخب المصري إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، أما منتخب موزمبيق، فقد حقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، ويسعى لتحقيق مفاجأة في البطولة.