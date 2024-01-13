لينك التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت anem.dz 2024 والشروط المطلوبة

تُعَد الجزائر هي من الدول العربية الرائدة في توفير الرعاية لمواطنيها، حبث تسعى دائماً إلى تلبية احتياجاتهم وتحسين ظروف حياتهم، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة ومن أهم برامج الدعم المالي التي أطلقتها الحكومة الجزائرية هي منحة المرأة المنزلية، وهي مساعدة مالية يتم تقدمها الدولة للنساء اللاتي لا يعملن ولا يتلقين أي مساعدات مالية أخرى وللتسجيل في برنامج المنحة، يجب على المرأة القيام بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل ، وإنشاء حساب جديد، ثم ملء استمارة التسجيل، وتقديم المستندات المطلوبة.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة الجزائرية

تحرص الحكومة الجزائرية على دعم المرأة المنزلية، وتوفير حياة كريمة لها ولعائلتها، وذلك من خلال تقديم منحة مالية شهرية لها وإذا كنتِ من النساء اللاتي تنطبق عليهن شروط الاستفادة من المنحة، فيمكنكِ التسجيل فيها من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخلِ إلى موقع منصة الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz.

اضغطِ على أيقونة “منحة البطالة”.

اضغطِ على “تسجيل جديد”.

املئي استمارة التسجيل، وتأكدي من إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ارفعي نسخة من المستندات المطلوبة، وهي: بطاقة الهوية الوطنية وشهادة إقامة وشهادة عائلية وشهادة عدم العمل.

اضغطي على “حفظ”.

وستقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بدراسة طلبك، وإذا استوفى الشروط، فستتم الموافقة عليه، وسيتم صرف المنحة لكِ شهرياً

شروط منحة المرأة الماكثة 2024

حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وهي كالتالي: