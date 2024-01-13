هسـا فَتـح التسجيل في منصة نيوتن التعليمية 2024 + كيفية حل الاختبارات newton.iq

تعد منصة نيوتن التعليمية في العراق إحدى الأدوات الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية حيث تم إطلاقها في عام 2020 استجابةً للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في كافة بلدان الوطن العربي، ومنذ إنشائها قد حققت منصة نيوتن نجاحًا كبيرًا حيث ساهمت في تسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية، ويعكس النجاح البارز لمنصة نيوتن جاهزيتها لتلبية احتياجات الطلاب، وساهمت في تعزيز الاستذكار وتسهيل متابعة الدروس في مختلف المواد الدراسية المقررة عليهم، تابعوا معنا السطور التالية.

أهمية منصة نيوتن التعليمية

تعد منصة نيوتن أحد أهم المنصات التعليمية التي تأسست في ظل جائحة كورونا لتوفير التعليم عن بعد وقد اهتمت المنصة بجودة التعليم، لذلك فقد وفرت للطلاب فرصة الاطلاع على الدروس الجديدة والتواصل مع المعلمين وطرح جميع الاستفسارات والأسئلة حول الدرس، فهي تحدث تفاعل إيجابي بين المعلم والطالب فى اى وقت، كما أنها تتيح للطلاب المشاركة في الامتحانات التفاعلية، ومقارنة النتائج التي حصلوا عليها مع زملائهم.

كيفية التسجيل في منصة نيوتن التعليمية

يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من التسجيل في منصة نيوتن التعليمية والاستفادة بكل ما تقدمه من مزايا، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يدخل المستعلم رقم البريد الالكتروني على المنصة.

وإدخال كلمة المرور التي قمت باختيارها وقت التسجيل.

وسوف يظهر لك رقم الكود على هاتفك ويجب عليك ادخاله

سيظهر لك خدمات المنصة وعليك الاختيار منها ما تريد.

خدمات منصة نيوتن التعليمية 2024

تعد منصة نيوتن منصة تعليمية هادفة وتساعد على تحقيق الأهداف التعليمية كما أنها تتميز بخدمات عالية الجودة، وتقدم العديد من الخدمات المختلفة للطلاب، ومن أبرز تلك الخدمات نذكر منها ما يلي: