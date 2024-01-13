هتدبر و هتوفر فلوس كتيير.. عروض بيم اليوم السبت 13 يناير 2024 خصومات وتخفيضات هائلة بجميع الفروع

عروض بيم اليوم السبت 13 يناير 2024 التي بدأ الكثير من الأشخاص البحث عنها منذ مطلع الساعات الأولى من الصباح، حيث يعتبر بيم واحد من أهم وأكبر هايبر ماركت في مصر يحرص على تقديم العروض على جميع السلع والمنتجات، ويعمل على توفير جميع المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين بأسعار مخفضة، بيم لدي أكثر من 300 فرع على مستوى الجمهورية في محافظات مختلفة ومناطق متفرقة.

يختار ماركت بيم افضل الخامات والانواع ولذلك نجد أن هناك إقبال كبير على شراء الاحتياجات من فروع الماركت المتفرقة، وخلال هذه الفترة يقدم بيم مفاجئات كبرى على الأجهزة الكهربائي والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والملابس وغيرها، واليوم عبر الفقرات التالية نقدم لكم أقوى عروض بيم اليوم السبت 13 يناير 2024.

عروض بيم اليوم السبت 13 يناير 2024

تقدم سلسلة هايبر ماركت بيم أقوى العروض والخصومات على جميع المنتجات الغذائية والأدوات والأجهزة والمفروشات والملابس ومن أقوى العروض التي يقدمها بيم بدايةً من الخميس 11 يناير وحتى نفاذ الكمية:

طقم حلل فخار ريفي مكون من ثلاثة قطع بسعر 122.99 جنيه.

صينية بيركس مستطيلة تركي بسعر 279.95 جنيه.

جريل وجرانيت بسعر 369 جنية.

طقم جرانيت تركي 10 قطع بسعر 2249 جنيه.

مج بورسلين زجاج بسعر 29.95 جنيه.

سويتز بغطاء جرانيت تركي 499 جنيه.

قلاية غويطة جرانيت 28 سم بسعر 279 جنيه.

عروض على الاجهزة الكهربائية والمنزلية