منصة مظلتي تحميل pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024 بالرقم الوطني عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024، أصدرت وزارة العمل بيان عن استعدادها لإعلان كشوفات الدفعة السابعة وهذا اللبيات صدر في شهر ديسمبر 2023 وحتى الوقت الحالي لم يتم الكشف عن النتائج، وهذا جعل المواطنين تستمر في البحث لمعرفة سبب التأخير، تعتبر الرعاية الاجتماعية من انظمة الضمان المطورة التي تستهدف أكبر فئة من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل والنساء الأرامل والمطلقات والأطفال الأيتام.

كما حدت الوزارة أن السن المسموح له بالتسجبل في الرعاية الاجتماعية والحصول على مساعدة بمبلغ مالي ذات قيمة كبيرة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عام وحتى 60 عام ولم يمتلكون أي سجلات تجارية ولا معاشات شهرية ثابتة من التأمينات الاجتماعية، واليوم نستعرض لحضراتكم اخر تطورات إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024

تعد الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية ضمن المساعدات التي يبحث عنها المواطنين بشكل كبير خلال هذه الفترة ويترقبون تنزيل الكشوفات بفارغ من الصبر، كما أنها من المواضيع الرائجة وحديث المواطنين في العراق ليلاً ونهار الآن يمكنكم الاستعلام عن تفاصيل الدعم وموعد الصرف من خلال زيارة الموقع الرسمي منصة مظلتي التي وفرتها الوزارة لتسهيل الأمور على المواطنين، ومن المقرر أن تصدر هيئة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيان رسمي عن موعد رفع كشوفات المشمولين للرجال والنساء لعموم المحافظات لذا عليكم الانتظار وعندما يصلنا أي خبر جديد ننشر لكم في الحال.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية العراق 2024

جميع المصادر التابعة لوزارة العمل تفيد بأن النتائج يتم رفعها خلال الفترة القليلة القادمة والآن تحصلون عليها بشكل إلكتروني عند اتباع الخطوات التالية