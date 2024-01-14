اعرف دلوقتي .. موعد تسليم شقق الإسكان الإجتماعي للأعزب والمتزوج 2024

تم منذ أيام الإعلان بشكل رسمي عن بدء تسليم شقق الإسكان الاجتماعى للمشروع الجديد، وذلك بعدما تم الإنتهاء من تشطيب هذه الوحدات بشكل نهائي من قبل الشركات المتخصصة فى هذا المجال، من أشهر المدن التى تم الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية بها العاصمة الإدارية عاصمة بدر حدائق أكتوبر ومدينة السادات.

شقق الإسكان الإجتماعي

صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سوف يتم تسليم الوحدات إلى أصحابها بعد مرور مدة تتراوح 6 أشهر وذلك في حالة من صاحبها متزوج، أما إذا كان أعزب فإنه سوف يتم بدأ التسليم بعد مرور 12 شهر من توقيع العقد مع البنك المسؤول عن شقق الإسكان الاجتماعى.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب

صرح رئيس الوزراء المصري أنه يمكن الاستعلام عن حالة طلب الاستفادة من مشروع الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى بشمال إلكترونى وذلك للتسهيل على المواطن في خطوات أسهل وأبسط ما يكون، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي: