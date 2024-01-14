اعرف دلوقتي .. موعد تسليم شقق الإسكان الإجتماعي للأعزب والمتزوج 2024
تم منذ أيام الإعلان بشكل رسمي عن بدء تسليم شقق الإسكان الاجتماعى للمشروع الجديد، وذلك بعدما تم الإنتهاء من تشطيب هذه الوحدات بشكل نهائي من قبل الشركات المتخصصة فى هذا المجال، من أشهر المدن التى تم الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية بها العاصمة الإدارية عاصمة بدر حدائق أكتوبر ومدينة السادات.
شقق الإسكان الإجتماعي
صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سوف يتم تسليم الوحدات إلى أصحابها بعد مرور مدة تتراوح 6 أشهر وذلك في حالة من صاحبها متزوج، أما إذا كان أعزب فإنه سوف يتم بدأ التسليم بعد مرور 12 شهر من توقيع العقد مع البنك المسؤول عن شقق الإسكان الاجتماعى.
خطوات الاستعلام عن حالة الطلب
صرح رئيس الوزراء المصري أنه يمكن الاستعلام عن حالة طلب الاستفادة من مشروع الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى بشمال إلكترونى وذلك للتسهيل على المواطن في خطوات أسهل وأبسط ما يكون، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص موعد تسليم شقق الإسكان الإجتماعي للأعزب والمتزوج.
- الخطوة التالية القيام باختيار أيقونة مركز خدمة المواطنين.
- ظهور عدة خيارات يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة خدمات طلبات متابعة الملفات خدمة الاستعلام.
- فى حالة استخدام الموقع بشكل مسبق فإن المستخدم سوف يمتلك حساب على الموقع مكون من ارقام بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية الصلاحية وكذلك كلمة مرور.
- أما إذا لم يسجل من قبل يقوم بإدخال البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة مع مراعاة أن تكون صحيحة ويجب عدم ترك أى خانة فارغة.
- من بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد المشروع الذي قام بتقديم طلب من أجل حجز وحدة به.
- الموقع سوف يطلب من المستخدم القيام بإدخال الموعد الذي تم به التقدم بطلب وكذلك سداد مبلغ الحجز.
- الضغط على كلمة استعلام.
- ظهور كافة التفاصيل أمام المستخدم التي تتعلق بحالة الطلب من حيث القبول أو الرفض.