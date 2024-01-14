تردد القنوات
اضبط حالًا .. تردد قناة مصر أم الدنيا 2024 الجديد على النايل سات
قناة مصر أم الدنيا من أهم القنوات الفضائية التي تنتمي إلى التلفزيون المصري بعد أن أعلنت إدارة القناة عن تغيير التردد الخاص بها، الأمر الذي جعل شريحة كبيرة من المشاهدين يبحثون عن التردد الجديد الخاص بالقناة، والسبب فى ذلك لأنها تعرض باقة ممتعة من المسلسلات التركية والتي من أشهرها قيامة عثمان، حيث تعرض القناة الجزء الخامس والأخير من هذا المسلسل والذي حقق على مستوى الوطن العربي شهرة كبيرة
تردد قناة مصر أم الدنيا
يوجد أكثر من تردد للقناة يمكن من خلاله تثبيت القناة على أى تردد منها لمشاهدة محتواها المتنوع، وتتمثل هذه الترددات في الآتي:
التردد الأول
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11555.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: ⅚.
- الجودة: HD
- التشفير: قناة مجانية.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12862.
- استقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: ⅚.
- الجودة: SD.
- التشفير: قناة مجانية.
خطوات ضبط جهاز الاستقبال
تثبيت قناة مصر أم الدنيا من أجل مشاهدة مسلسل قيامة عثمان المسلسل التركي الشهير، تتم الخطوات من خلال الآتى:
- الدخول إلى قائمة إعدادات جهاز التلفزيون من خلال استخدام الريموت كنترول.
- اختيار قائمة إعدادات القنوات.
- تحديد خيار التحديث اليدوي.
- تحديد القمر الصناعي ومن بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة به من تردد ومعدل ترميز واستقطاب وباقي البيانات.
- يراعى إدخال المطلوب بصورة صحيحة.
- الخطوة الأخيرة النقر على كلمة بحث.
- سوف يتم العثور على القناة خلال ثواني معدودة لأن العملية لا تتطلب وقت طويل وقبل الخروج يتم الضغط على كلمة حفظ أو save لضمان تثبيت القناة ضمن قنوات جهاز الإستقبال وذلك لمشاهدة محتواها في أي وقت يريده المشاهد.