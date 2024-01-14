ضبط واستقبال .. تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 BATOOT KIDS

قناة بطوط كيدز جمعت بين تسلية الطفل وفي نفس الوقت تنمية مهاراته وتوسيع مداركه وذلك من خلال المحتوى المتنوع الذي تعرضه من خلال شاشتها، الأمر الذي جعل الآباء والأمهات على قدر كبير من الاطمئنان بسبب أمان المحتوى الذي تعرضه، وحينما تم الإعلان عن تردد القناة سبب الأمر تزاحم في محركات البحث من أجل معرفة التردد الجديد الخاص بالقناة لأنها من أكثر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال مشاهدة على مستوى دول الوطن العربي.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد

كما أعلنت إدارة القناة عن خبر تغيير تردد قناة بطوط قامت من خلال موقعها الرسمي بالإعلان عن تردد القناة الجديد في صورة تصريح من خلال موقعها، وتتمثل بيانات التردد في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11594/ 11563.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

استقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

محتوى قناة بطوط

اهتمام الكثيرون بتثبيت قناة بطوط يرجع إلى محتواها المتنوع والذي يتمثل البعض منه فى الاتى:

حلقات من كرتون دونالد داك (بطوط).

كرتون توم جيري الشهير.

حلقات من كرتون المحقق كونان.

كرتون ناروتو.

كرتون بن تن.

حلقات من كرتون السناجب.

أفلام ديزني المترجمة باللغة العربية.

مزايا قناة بطوط

تمكن قناة بطوط من تحقيق شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي يرجع إلى مزاياها الكثيرة، والتى يتمثل البعض منها فى الآتى: