الآن اضبط .. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل وعرب سات

من أهم وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة فى تقديم محتوى متنوع ومسلي للاطفال، قناة توم وجيري على الرغم من كونها قناة حديثة النشأة إلا أنها خلال وقت قصير تمكنت من أن تحقق شهرة كبيرة في هذا المجال والسبب فى ذلك يرجع إلى مزايا القناة المتنوعة وكذلك محتواها الشهير مقارنة بالقنوات الفضائية الأخرى، لذا فى حالة تغيير التردد الخاص بها يستائل الكثيرون عن التردد الجديد من أجل القيام بتثبيته مرة ثانية.

تردد قناة توم وجيري

لمشاهدة محتوى القناة الذي يعتبر من أكثر الأمور الذي تتميز به قناة توم وجيري، يجب أن يتم تثبيت القناة على التردد التالى والذي يتمثل في الآتى:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11345.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

مزايا قناة توم وجيري

اهتمام الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة توم وجيري يرجع إلى المزايا الكثيرة التي توجد بها، والتي تتمثل في الآتي: