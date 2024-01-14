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الآن اضبط .. تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل وعرب سات
من أهم وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة فى تقديم محتوى متنوع ومسلي للاطفال، قناة توم وجيري على الرغم من كونها قناة حديثة النشأة إلا أنها خلال وقت قصير تمكنت من أن تحقق شهرة كبيرة في هذا المجال والسبب فى ذلك يرجع إلى مزايا القناة المتنوعة وكذلك محتواها الشهير مقارنة بالقنوات الفضائية الأخرى، لذا فى حالة تغيير التردد الخاص بها يستائل الكثيرون عن التردد الجديد من أجل القيام بتثبيته مرة ثانية.
تردد قناة توم وجيري
لمشاهدة محتوى القناة الذي يعتبر من أكثر الأمور الذي تتميز به قناة توم وجيري، يجب أن يتم تثبيت القناة على التردد التالى والذي يتمثل في الآتى:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11345.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: ⅚.
- الجودة: HD.
- التشفير: قناة مجانية.
مزايا قناة توم وجيري
اهتمام الآباء والأمهات بالبحث عن تردد قناة توم وجيري يرجع إلى المزايا الكثيرة التي توجد بها، والتي تتمثل في الآتي:
- القناة مجانية من حيث التثبيت ومشاهدة المحتوى.
- محتوى متنوع يعتمد على عرض حلقات من كرتون توم وجيري الشهير فضلًا عن الأفلام الأجنبية المدبلجة باللغة العربية وحلقات أخرى من المسلسلات الكرتونية، لذا تعتبر القناة الأختيار الأفضل لمحبي كرتون توم وجيري للكبار قبل الصغار.
- المحتوى يعرض بجودة HD مما يحقق جودة عالية من حيث الصورة والصوت.
- لا يتوقف إرسال القناة فجأة أو تتعرض للتشويش والسبب فى ذلك يرجع إلى الأجهزة الحديثة المستخدمة في عملية البث خاصة في المناطق المعروفة بضعف إرسال القنوات بها.
- خلوها من الإعلانات التجارية أي كان نوعها والتى تسبب إزعاج للطفل.
- البث الخاص بها مستمر طوال 24 ساعة على مدار اليوم.