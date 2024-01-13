فيلم الحريفة يتخطى مليون جنيه ويتفوق على الإسكندراني وأوبو نسب

فيلم الحريفة الذي يتصدر محركات البحث الأولى عى جوجل ويحتل أعلى إيرادات في فترة زمنية قصيرة من عرضه، حيث استطاع فيلم الحريفة أن يكون أعلى مركز في الأيام الأولى من العرض وهناك إقبال كبير على شباك التذاكر بالسينمات وهذا ما جعله يتصدر المركز الأول ويكون مقدمة أقوى الأفلام بعد أن تصدر الأسكندراني المركز الأول الفترة الماضية، هناك منافسة قوية بين الحريفة بطولة نور النبوي والاسكندراني بطولة أحمد العوضي وأبو نسب بطولة محمد إمام، في 9 أيام فقط وصلت إيرادات فيلم الحريفة قرابة 6 مليون جنيه ومازال يحصد المزيد لأن هناك سباق ملحوظ على شباك التذاكر ويكون الحريفة في مقدمة الأعلى في الشراء، تابعوا معنا وسوف ننشر لكم المزيد من الأخبار الجديدة حول الحريفة.

فيلم الحريفة

تم طرح فيلم الحريفة في دور العرض الأول يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 وتمكن الفيلم أن يحظى على إعجاب ملايين الجماهير وحقق انتشار واسع في فترة قصيرة وبدأ الكثير من الأشخاص يبحثون على مدار 24 ساعة عن الفيلم والمنصات التي تقوم بنقله بعد الانتهاء من عرضه الأول في السينمات.

حيث تدور قصة الفيلم حول حياة ماجد الشاب الذي كان يعيش حياة رفاهية ورخاء لكن تحدث معه بعض الظروف التي تجبره على ترك المدرسة الخاصة والتسجيل في مدرسة حكومية في بداية التحاقه بالمدرسة واجهة ماجد بعض المشاكل والضغوط لأن الأجواء مختلفة عليه لكنه قرر أن يبنى لنفسه كيان ويستعيد حياته الأصلية، ماجد كان لديه مهارة في لعب كرة القدم وبالفعل تمكن في المشاركة بإحدى المسابقات وفاز وبدأ مشواره في الاحتراف لكي تنقلب حياته رأساً على عقب مرة أخرى.

أبطال فيلم الحريفة