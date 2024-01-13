1000 جنية قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة المصرية...برابط مباشر خطوات التقديم علي المنحة

بعد أن أعلنت الحكومة المصرية زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، لتصبح 1000 جنيه مصريًا، تخفيفًا علي أصحاب الأعمال الموسمية في ظل وجود أزمة اقتصادية أنهكت بعض الطبقات الاجتماعية ذات العمل غير المنتظم، توسعت عمليات البحث علي الإنترنت حول: خطوات التقديم علي المنحة – شروط الحصول علي الـ1000 جنيه – ألأوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة الموسمية.

الأوراق المطلوبة للحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة 2024

مسبقًا أوضحت وزارة القوي العاملة المستندات المطلوبة للتقديم والحصول علي قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة المصرية وجاءت المستندات علي النحو التالي:

صورة شهادة الميلاد “مميكنة جديدة بالرقم الثلاثي”.

صورة بطاقة تحقيق الشخصية.

طلب اشتراك مؤمن عليه لكل العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رَقَم (1) المرفق.

شروط الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة التي يجب توافرها في المتقدم

وضعت وزارة القوي العاملة بعض الاشتراطات لاستحقاق المواطن المتقدم للحصول علي منحة الحكومة وكانت الاشتراطات كالتالي:

أن يكون المتقدم للمنحة مصري الجنسية .

. يجب ألّا يكوون المتقدم مؤمن علية من اَي جهة عمل أو متقاضي لأي تأمينات اجتماعية.

أن يخلوا المتقدم من امتلاك اَي سجلات تجارية.

ألّا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 55 عام.

عدم التحاق المتقدم بأي عمل حكومي.

ألّا يكوون من أصحاب الدخل الثابت.

خطوات التقديم علي منحة العمالة غير المنتظمة 2024 برابط مباشر

تسهيلًا علي العمالة المتضررة نقدم في هذا الموضوع شرح مبسط لطريقة التقديم علي المنحة فقط بواسطة الهاتف المحمول “وانت في مكانك” اتبع الخطوات كما هي موضحة في الأسفل.