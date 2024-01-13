1000 جنية قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة المصرية...برابط مباشر خطوات التقديم علي المنحة
لو اتوفرت فيك الشروط دي…قدم فورًا واحصل علي 1000 جنية منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة المصرية
بعد أن أعلنت الحكومة المصرية زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، لتصبح 1000 جنيه مصريًا، تخفيفًا علي أصحاب الأعمال الموسمية في ظل وجود أزمة اقتصادية أنهكت بعض الطبقات الاجتماعية ذات العمل غير المنتظم، توسعت عمليات البحث علي الإنترنت حول: خطوات التقديم علي المنحة – شروط الحصول علي الـ1000 جنيه – ألأوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة الموسمية.
الأوراق المطلوبة للحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة 2024
مسبقًا أوضحت وزارة القوي العاملة المستندات المطلوبة للتقديم والحصول علي قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة المصرية وجاءت المستندات علي النحو التالي:
- صورة شهادة الميلاد “مميكنة جديدة بالرقم الثلاثي”.
- صورة بطاقة تحقيق الشخصية.
- طلب اشتراك مؤمن عليه لكل العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رَقَم (1) المرفق.
شروط الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة التي يجب توافرها في المتقدم
وضعت وزارة القوي العاملة بعض الاشتراطات لاستحقاق المواطن المتقدم للحصول علي منحة الحكومة وكانت الاشتراطات كالتالي:
- أن يكون المتقدم للمنحة مصري الجنسية.
- يجب ألّا يكوون المتقدم مؤمن علية من اَي جهة عمل أو متقاضي لأي تأمينات اجتماعية.
- أن يخلوا المتقدم من امتلاك اَي سجلات تجارية.
- ألّا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 55 عام.
- عدم التحاق المتقدم بأي عمل حكومي.
- ألّا يكوون من أصحاب الدخل الثابت.
خطوات التقديم علي منحة العمالة غير المنتظمة 2024 برابط مباشر
تسهيلًا علي العمالة المتضررة نقدم في هذا الموضوع شرح مبسط لطريقة التقديم علي المنحة فقط بواسطة الهاتف المحمول “وانت في مكانك” اتبع الخطوات كما هي موضحة في الأسفل.
- تسجيل الدخول علي موقع وزارة القِوَى العاملة.
- سجل البيانات الرَّقَم القومي وكلمة السر (إذا كنت من المتقدمين أول مرة)اضغط علي تسجيل البيانات أول مرة
- بعدا ن سجلت الخول اختار منحة العمالة الغير منتظمة.
- إضافة رَقَم الهاتف المحمول المسجل باسم المتقدم.
- ادخل الرَّقَم القومي بشكل صحيح مكون من 14 رَقَم.
- اضغط علي كلمة التالي
- املأ الخانات: المحافظة – النوع – تاريخ الميلاد – العمل – الحالة الاجتماعية – رَقَم الهاتف.
- الضغط على إرسال الطلب.