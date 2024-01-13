“سجل قبل ما الموقع يقفل” رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، يستعد طلبة وطالبات المرحلة الثانوية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024 والتي من المقرر أن تقام في يناير 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، والأوراق المطلوبة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وذلك بداية من 14 يناير 2024 حتى الموافق 22 فبراير 2024،وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب لم يمكنهم دخول الامتحانات إلا بعد تسجيل الاستمارة الالكترونية وإليكم خطوات التسجيل…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثم اضغط على أيقونة تسجيل استمارة الثانوية العامة.

اضغط على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الاسم ورقم الجلوس واختر شعبة الطالب “علمي، أدبي”.

رفع صورة شخصية حديثة للطال أو الطالبة.

يجب التأكد من ادخال البيانات صحيحة.

يجب على الطالب سداد رسوم التسجيل 200 جنيه مصري.

ثم اضغط على زر تسجيل.

بعد الإنتهاء من هذه الخطوات سوةف يظهر أمام الطالب رقم التسجيل الخاص به والاحتفاظ به لحين دخول الامتحانات.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 والتي جاءت كالتالي: