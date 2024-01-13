“خلاص مفيش وقت” موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق، كشفت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن موعد امتحانات نصف السنة 2024 التي يستعد لها الطلاب رمن شتى المحافظات العراقية، وحرصت الوزارة على مساعدة الطلاب وأكدت على رفع عدد كبير من المراجعات النهائية في جميع المواد الدراسية، لجميع المراحل التعليمية وشددت على الطلاب على تنظيم الوقت ليتمكنوا من حصد أعلى الدرجات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق

وقد أعلنت وزارة التعليم العراقية عن موعد امتحانات نصف السنة 2024 والذي جاء كالتالي:

تبدأ الامتحانات ابشفوية في شتى المدارس العراقية قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية.

تبدأ امتحانات المرحلة الإبتدائية في الخميس الموافق 25 يناير 2024، على أن تنهتي في الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات المرحلة الثانوية يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي في 31 يناير 2024.

تبدأ عطلة الربيع في الخميس الموافق 1 فبراير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج نصف العام 2024

وكانت وزارة التعليم العراقية أكدت أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتائج الامتحانات بعد تصحيح كراسات الإجابة واعتماد النتائج، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: