تابع كأس الأمم الأفريقية 2024 واضبط تردد قناة الأرضية الجزائرية الجديد الناقلة لبعض مباريات البطولة

تقترب بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تبدأ اليوم الموافق 13 يناير الجاري، وتشمل مشاركة العديد من المنتخبات الأفريقية، يفتتح الحدث اليوم مباراة بين المضيفين ساحل العاج وغينيا، وتعتبر قناة بين سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة، ولكن أعلنت قناة الأرضية الجزائرية أيضاً عن نقلها لبعض المباريات، ومن هنا زاد الاهتمام بالبحث حول تردد قناة الأرضية الجزائرية على نايل سات.

آخر تحديث (يناير 2024) لتردد قناة الجزائرية الأرضية HD

للحصول على تردد قناة الأرضية الجزائرية HD على القمر الصناعي نايل سات، يمكن استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

باستخدام هذه التفاصيل يمكنكم تحقيق تجربة مشاهدة ممتازة لقناة الأرضية الجزائرية بأعلى جودة في الصورة والصوت.

شرح طريقة تثبيت قناة الجزائر الأرضية على الريسيفر

يسهل عليك استقبال أحدث الترددات على جهاز الاستقبال الرسيفر باتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

ابدأ بالنقر على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد حدد خيار الإعدادت اختر (التنصيب بشكل يدوي) حدد القمر الصناعي وهو قمر “نايل سات” أدخل التردد المذكور أعلاه وهو 11680 بعد ذلك، قم بإدخال معدل الترميز وهو 27500 حدد الاستقطاب الأفقي “H” أدخل معدل تصحيح الخطأ 3/4 انقر على زر “حفظ”

سيبدأ الرسيفر الآن في استقبال القناة وتثبيتها بعد العثور عليها وإدراجها بين القنوات الموجودة.