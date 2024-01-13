الرعاية الإجتماعية 2024 أسماء المشمولين الجدد في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين الجدد في الرعاية الإجتماعية، كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن كشوفات جديدة من أسماء الرعاية الإجتماعية والتي تعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين كونها مصدر الدخل الوحيد لهم، وأشارت الوزارة على أن المواطنين يمكنهم الإستعلام عن أسماء المشمولين بال عاية الإجماعية الجدد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أسماء المشمولين الجدد في الرعاية الإجتماعية 2024

حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على توفير حياة كريمة لعدد كبير من المواطنين محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ولذلك أعلنت الوزارة عن برنامج الرعاية الإجتماعية وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه شهرياً لعدد من الأسر لتوفير احتياجتهم وما يلزمهم من طعام وشراب، وأكدت الوزارة حرصها على عدم التكدس والازدحام داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ولهذا أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الدخول مباشرة على منصة مظلتي الالكترونية.

اضغط على “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

ثم اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها.

بعد ذلك اضغط على تحميل الكشوفات.

يجب الإنتظار حتى يتم إنتهاء التحميل.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

في حالة العثور على إسم المستفيد يجب التأكد من تاريخ الميلاد وأنه لنفس الشخص المراد الاستعلام عنه تجنباً لتشابه الأسماء.

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: