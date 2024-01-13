لا تحرم صغارك منها وثبت لهم تردد قناة توم وجيري للأطفال بآخر تحديث لشهر يناير 2024

يحاول الآباء والأمهات البحث عن ترددات القنوات المختلفة المخصصة للأطفال من أجل توفير مصدر تسلية مفيد لأبنائهم الصغار، وملء أوقات فراغهم بمحتوى يحمل قيمة تربوية، ومن بين تلك القنوات المعروفة تأتي قناة توم وجيري، التي تقدم محتوى أفلام كرتون خاصاً بالأطفال، الأغاني والأناشيد الجميلة هي من بين أبرز ما تقدمها القناة، حيث يتمتع الصغار بحبهم لهذا النوع من الترفيه، وسنشرح في هذا المقال طريقة تثبيت التردد الجديد لقناة الأطفال هذه على جهاز الاستقبال.

تردد قناة توم وجيري للأطفال بآخر تحديث (يناير 2024)

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الرائدة في مجال محتوى الأطفال الترفيهي والتربوي على النايل سات، وهذه هي المعلومات التقنية الخاصة بالتردد:

معدل الترميز: 27500

التردد: 11354

اتجاه الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: النايل سات

يرجى ملاحظة أن جودة البث في قناة توم وجيري هي متوسطة.

شرح كيفية تثبيت قناة توم وجيري على الريسيفر الخاص بك

لتحميل قناة توم وجيري للأطفال على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الإرشادات البسيطة التالية باستخدام جهاز التحكم عن بعد:

ابدأ بالنقر على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد اختر الإعدادات من القائمة حدد القمر الصناعي المناسب، وهو (نايل سات) أدخل التردد المخصص لقناة توم وجيري في المكان المخصص أدخل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ المذكورين في الأعلى انقر على كلمة “بحث” بعد اكتمال عملية البحث، ستظهر قناة توم وجيري في قائمة قنوات التلفاز اختر “حفظ” لتثبيت القناة

يذكر أنه يمكن تحميل قناة توم وجيري للأطفال أو غيرها من القنوات الأخرى على جميع الأقمار الصناعية المتاحة باستخدام نفس الخطوات السابقة.

لمحة عن قناة “tom and Jerry” للأطفال

تتميز قناة توم وجيري بين القنوات الفضائية المخصصة للأطفال بدقة اختيارها لأفلام الكرتون، حيث تجمع بين التسلية والتربية الصحيحة بعناية فائقة، كما تتميز القناة بأنها مناسبة لجميع الفئات العمرية، حيث تعرض أفلام كرتونية تجمع بين الأطفال والكبار، يتضمن محتواها العديد من الأفلام، مع بث شبه متواصل لسلسلة توم وجيري التي تقدم مغامرات مثيرة بين القط والفأر بأسلوب كوميدي ومليء بالمرح، تتميز القناة أيضاً بقلة الإعلانات مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة وجاذبية للأطفال.