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حملها من هنا... تنزيل لعبة دريم ليج 2024 باللغة العربية وعيش متعة كرة القدم Download DLS Game
خطوات تنزيل لعبة دريم ليج 2024 باللغة العربية DLS Dream league Game
اشتهرت لُعْبَة دريم ليج منذ بداية إصدارها علي المتجر بلاي بين عشاق كرة القدم، لما تقدمة اللعبة من لعب مباريات محلية ودولية إلى شراء وبيع اللاعبين خلال مواسم الانتقالات كما هو في الحقيقة، فيشعر مستخدم اللعبة أنه يمتلك فريق فعلي علي أرض الواقع يتصرف فيه كيف شاء وفي هذا الموضوع نوضح مواضيع هامة خاصة باللعبة وكيفية تنزيلها.
خطوات تنزيل لُعْبَة Dream league game
إذا كان هاتفك اند رويد يمكنك الذَّهاب إلي المتجر بلاي وعمل الخطوات التالية
- اكتب في خانة البحث DLS أو دريم ليج.
- اضغط علي أول اختيار.
- المس كلمه تثبيت.
- اضغط فتح اللعبة بعد اكتمال عملية التثبيت واستمتع بالمميزات والخواص الجديدة.
- أو اضغط علي كلمة دريم ليج التالية وحملها بشكل مباشر.
إذا كنت تحمل احد هواتف هواوي الجديدة التي لا تدعم خِدْمَات جوجل يمكن تنزيل اللعبة بواسطة واوي ستور بنفس الخطوات السابقة تقريبًا باختلاف المتجر.
مميزات جديدة في لُعْبَة دريم ليج Dream league 2024
تتميز هذه اللعبة بخواص غير موجودة في الكثير من الألعاب المنافسة الموجودة علي المتجر بلاي حيث جذبت انتباه اغلب بل كل عشاق لُعْبَة كرة القدم وفي سطور قليلة نوضح لكم بعض المميزات كالتالي:
- يتمكن مستخدم اللعبة من بناء إستاد خاص به “ملعب كرة قدم” بكل تفاصيله من الاسم والسعة الجماهيرية والنجيل والكرة المستخدمة وغيرة من خواص البناء والاقتناء.
- رسوم جرافيك عالية الدِّقَّة تصل الي FHD 1080 بكسل 30 فريم بالثانية الواحدة، مما يضفي علي اللعبة نوعا من سهولة حركة اللاعبين والكرة بشكل سهل مريح للعين.
- يتمكن مستخدم اللعبة من شراء وبيع اللاعبين خاصته وبناء فريق أحلامه ويكون هو المدير الفني والتنفيذي لفريقه الخاص.
- مع إمكانية شحن اللعبة ببعض المال لشراء نجوم كرة القدم الأكثر شهرة مثل صلاح ورونالدو وميسي وغيرهم بالمال الخاص باللعبة
- تتيح اللعبة الدوريات التي يشترك بها المستخدم والبطولات الدولية أيضا وتنظم مباريات افتراضية شبه حقيقية ينتظر الكثير من المشاركين نتائجها.