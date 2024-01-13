غيوم وضباب.. توقعات حالة الطقس في مدن السعودية ليوم السبت الموافق 13 يناير 2024

نشر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم السبت الموافق ل 13 يناير 2024، حيث من المتوقع أن تشهد بعض المناطق في المملكة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى تقليل مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، كما أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة على بعض الأجزاء من هذه المناطق، وكذلك على بعض مناطق جازان وعسير، وقد يتشكل الضباب أيضاً في بعض الأجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تقرير الحالة الجوية لبعض المدن الرئيسية في السعودية اليوم السبت 13 كانون الثاني

مكة: 31/18 درجة مئوية، مع رياح نشطة.

المدينة المنورة: 25/13 درجة مئوية، السماء غائمة جزئياً.

الرياض: 28/11 درجة مئوية، السماء غائمة جزئياً وتشهد أتربة مثارة.

جدة: 29/21 درجة مئوية، السماء غائمة جزئياً.

الدمام: 26/13 درجة مئوية، حيث تشهد حالة من الضباب.

أبها: 19/8 درجة مئوية، حيث يسود الضباب.

تبوك: 21/5 درجة مئوية، مع رياح نشطة.

بريدة: 24/9 درجة مئوية، السماء غائمة جزئياً.

حائل: 21/6 درجة مئوية، السماء غائمة جزئياً.

الباحة: 18/11 درجة مئوية، حيث يسود الضباب.

عرعر: 18/6 درجة مئوية، مع أمطار خفيفة.

سكاكا: 18/5 درجة مئوية، حيث تشهد أتربة مثارة.

جازان: 31/23 درجة مئوية، مع أمطار خفيفة.

نجران: 27/8 درجة مئوية، السماء صحوة.

توقعات حالة السواحل السعودية ليوم السبت الموافق للأول من رجب 1445 هجرية

البحر الأحمر

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ويمكن أن يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي