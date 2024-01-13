اضبط وقتك واستعد.. موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024.. ما الإجراءات التي تطبقها وزارة التربية والتعليم

يترقب الطلبة والطالبات من جميع محافظات مصر موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 على احر من الجمر وخاصةً بعد أن بدأ مراحل النقل في تأدية الامتحانات بدايةً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، هناك بعض الإجراءات الأمنية المشددة تطبقها وزارة التربية والتعليم لمنع غش داخل اللجان المدرسية والحفاظ على مجهود الطلبة جميعاً.

كما كشفت الوزارة الساعات الماضية عن استعداد قنوات مدرستنا في بدأ تقديم المراجعات النهائية للامتحانات في جميع المواد للصف الثالث الاعدادي حكومي وتجربي ولغات، ومن الجدير بالذكر أن المنصات الإلكتروني توفر نماذج استرشادية للمواد التي يؤديها الطلاب الفترة القادمة ومن أجل تقديم شرح مفصل ومساعدة الطالب في تحقيق النجاح والحصول على اعلى الدرجات، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الفني جداول امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظات مصر الفترة الماضية وعلى الفور بدأ الطلاب وأولياء الأمور يكثفون عمليات البحث عن معرفة موعد عقد الامتحانات لكي يستعد الطلاب، وحسب تصريحات الوزارة أن امتحانات الطلاب تنطلق رسمياً يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 من يناير الجاري 2024 وتستمر الامتحانات لمدة 8 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024، وتبدأ إجازوىة الطلاب نصف السنة يوم 28 من يناير والعودة للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 11 من يناير 2024.

إجراءات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية

تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع العديد من الإجراءات الأمنية المشددة لمنع تسريب أي سؤال داخل اللجان ومنع الغش بين الطلاب، كما تشدد الوزارة على التزام الطلاب بالتعليمات الوقائية للحفاظ على سلامتهم داخل اللجان، وتطلب من الطلاب ارتداء الكمامة وعدم التجمع قبل دخول اللجنة وبعد الخروج من المدرسة، كما يتم اختيار نخبة من أهم المراقبين لضبط اللجان لكي يؤدي الطلاب الامتحانات بهدوء تامة دون أي مشاكل.