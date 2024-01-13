“لم المنهج بسرعة” موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 “علمي وأدبي”

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأمس عن فتح باب التسجيل في استمارة الثانوية العامة 2024 استعداداً لماراثون الامتحانات التي من المقرر أن تبدأ في شهر يناير الجاري.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، ورابط تسجيل استمارة الثانوية العامة وقيمة رسوم امتحانات الثانوية العامة وغيرها من الأمور التي يبحث عنها الطلاب خلال الساعات الأخيرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني 2024

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني والذي من المقرر أن تبدأ في 1 يونيو 2024، مؤكدة أن نهاية العام الدراسي لعام 2023-2024 سوف يكون يوم 8 يونيو المقبل، وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن أي تفاصيل بشأن الجدول الرسمي لامتحانات الثالث الثانوي الفني.

فيما صرحت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي من المقرر أن تبدأ في 15 يونيو المقبل على أن تنتهي في يوليو 2024، ومن المتوقع أن تكون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في أغسطس 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، على أن يتم فتح باب التسجيل بداية من يوم 14 يناير الجاري ولمدة 30 يوم .

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024

أما عن رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024، فقط صرحت الوزارة على أن الطالب لم يتمكن من دخول الامتحانات إلا بعد تسديد مبلغ الرسوم وهو 210 جنيه للطلاب الذين يخوضون الامتحانات للمرة الأولى أو الثانية، و410 للطلاب الذين يخوضون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعةو ويمكن للطلاب تسديد الرسوم من خلال منافذ فوري أو مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.