فرصتك جاتلك سجل واستفيد.. منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 بالرقم القومي عبر وزارة القوى العاملة اعرف التفاصيل كاملة

ضمن المواضيع المتداولة والتي يتحدث عنها المواطنين خلال هذه الفترة منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024 لأن قيمة المنحة مرتفعة عن المرة السابقة التي حصل الكثير من المواطنين على دعم شهري استثنائية بقيمة 500 جنيه لمدة ستة أشهر، كما وصل إجمالي الاستفادة للفئات المستحقة من المنحة 3000 جنيه، تعتبر منحة العمالة الأشهر على الأطلاق وهذا ما يجعل عمليات البحث عنها مرتفعة جداً الآونة الأخيرة نظراً لسوء الحالة المالية لأغلب المواطنين في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار المستمرة ولن يتوقف.

تقوم الحكومة بالعمل على حل أزمة زيادة الأسعار وضبط أسعار السلع في الأسواق ومن جهة أخرى تبذل جهد حصر الفئات الأكثر استحقاقاً لتقديم دعم نقدي لهم عن طريقة إتاحة العديد من أنظمة الدعم مثل كارت الخدمات المتكاملة و معاش تكافل وكرامة وغير الكثير، واليوم نسلط الضوء معكم على ما تريدون معرفته عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024

المرة الأولى من صرف المنحة كشفت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل إلكترونياً ببيانات المواطن الراغب في التسجيل وجاء هذا في إطار تسهيل الأمور على المواطنين لأن فترة التسجيل كان وباء كورونا يسيطر وينتشر بشكل سريع، وكان التسجيل في المكاتب يشكل خطورة على المواطنين ومن وقتها وفرت الوزارة رابط الاستعلام والتسجيل.

لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرارات جديدة عن تسجيل منحة بقيمة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة، بل تتفقد الوزارة أصحاب العمالة الغير منتظمة على مستوى الجمهورية وتتواصل معهم بشكل مباشر ومنحهم راتب شهري منتظم يحصلون عليه يوم 20 من كل شهر، وغير ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة فلا داعي للسير وراء أي أخبار يتم نشرها وعدم إطلاع أي شخص على بيانات الشخصية لأي سبب من الأسباب.

رابط وزارة القوى العاملة للاستعلام