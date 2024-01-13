حمل كشوفات PDF أسماء نقل النفوس يناير 2024 كافة المحافظات العراقية والأوراق المطلوبة

حمل كشوفات PDF أسماء نقل النفوس يناير 2024،حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية التعرف على كشوفات أسماء نقل النفوس دفعة يناير 2024 والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل مكاتب الوزارة.

حمل كشوفات PDF أسماء نقل النفوس يناير 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالإطلاع على قوائم وكشوفات أسماء نقل النفوس دفعة شهر يناير 2024، والتي يمكنكم بكل سهولة الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية من هنا .

ثم اضغط على قسم الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك اضغط على رابط الاستعلام عن نقل أسماء النفوس دفعة يناير 2024 .

غذا أردت الإطلاع على الخدمات الأخرى اضغط على “استعلام”.

يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

خلال دقائق معدودة سوف تظهر أمامك كشوفات أساء نقل النفوس دفعة يناير 2024 .

الأوراق المطلوبة لنقل النفوس في العراق وجبة يناير 2024

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن الأوراق المطلوبة لنقل النفوس في العراق والتي جاءت كالتالي: