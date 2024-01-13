مسابقة 30 ألف معلم 2024 خطوات التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أكثر من 10 ألف مواطن رجال ونساء يبحثون عن موعد التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2024 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفترة الماضية بشكل رسمي، والتي تقوم بالإعلان عنها كل كام للقضاء على البطالة ومنح فرصة مميزة للشباب والبنات الخريجين من كليات التربية

تعتبر مسابقة المعلمين من أهم المسابقات الحكومية التي تمنح فرصة مناسبة للخريجين بنظام العقد ويمكن التجديد حسب كفاءة وخبرة المتقدم، وهذا جاء من أجل التطوير في العملية التعليمية وتعيين أكبر عدد من الخريجين الذين لديهم الخبرة الكافية لتدريس الطلاب بالأنظمة الحديثة وهذا للارتقاء بالتعليم في مصر وتحسين معدل التعليم في مصر والقضاء على الأمية تمالماً، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي من المقال المزيد من التفاصيل والمعلومات الدقيقة عن مسابقة 30 ألف معلم 2024 ابقوا معنا.

مسابقة 30 ألف معلم 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعداد لاستقبال طلبات المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، وتعمل الآن على تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لعملية التسجيل، حيث تبدأ الوزارة في استقبال الطلبات يوم الخميس الموافق 18 من يناير الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير 2024، وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم بخطوات بسيطة من داخل المنزل عن تسجيل الدخول على الانترنت وفتح محرك البحث واتباع الخطوات التالية

أولاً الدخول مباشر على هذا الرابط بوابة الوظائف الحكومية. اختر الوظائف. اختر مسابقة 30 الف معلم. عليك ملء استمارة التسجيل حدد اولاً جهة التوظيف. المحافظة. المجموعة الوظيفية. المؤهل. المحافظة. الرقم القومي. مستوى المؤهل وعند استكمال إضافة البيانات بشكل صحيح. الضغط على طباعة pdf والنقر إرسال الطلب.

المؤهلات والشروط المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم