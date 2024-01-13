رابط كشوفات pdf جميع اسماء نقل النفوس وزارة الداخلية 2024 العراق

تشهد الساحة العراقية في الآونة الأخيرة حالة من الازدحام الشديد على مكاتب دائرة الأحوال المدنية في جميع المحافظات، وذلك بحثاً عن الرابط الرسمي لكشوفات اسماء نقل النفوس في الوجبة الأخيرة لعام 2024 وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، فقد تم نشر الرابط الرسمي لكشوفات اسماء نقل النفوس في الوجبة الأخيرة لعام 2024 على موقع الوزارة الإلكتروني ويمكن الوصول إليه من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق

تعلن الحكومة العراقية عن إمكانية تغيير الأسماء والألقاب من قبل وزارة الداخلية في العراق. وأفادت وزارة الداخلية بأنه يمكن تغيير كشوفات الأسماء في الوجبة الجديدة 2024 عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية. يجب على المواطن إجراء هذه الخطوات، من أهمها زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية وإدخال الاسم المراد تغييره123

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية العراقية

اختيار خدمات المواطنين من القائمة الرئيسية.

الضغط على “الاستعلام عن نقل النفوس

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني أو اسم الشخص.

النقر على “بحث”.

سيظهر لك كشف أسماء نقل النفوس في الوجبة الأخيرة.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس الجديدة

يجب على المواطن العراقي أن يقوم بتقديم بعض الأوراق والمستندات الضرورية لنقل النفوس في العراق في عام 2024، وتشمل هذه الوثائق ما يلي :