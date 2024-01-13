أول رجب 2024-1445 حكم الصيام في شهر رجب وما الأعمال المستحبة في هذا الشهر.. كم باقي على شهر رمضان

أول رجب 2024-1445، بدأت نفحات الشهر الكريم تهل علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية عند حلول شهر رجب، منذ فترة طويلة ويشتاق المسلمين جميعاً لحلول هذا الشهر ويترقبون قدومه بشوق ولهفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر رجب لكن أغلب المسلمين لا يعلمون ما الأجر الذي يحصلون عليه في صيام هذا الشهر، رجب من الأشهر الحرم ومن أفضل الشهور التي يستقبلها المسلمين بعد عام من الصيام ويليها شهر شعبان ويليه شهر رمضان.

مع حلول شهر رجب تحل البركة وتزداد الخيرات وتزداد أعمال الخير ويقرب العبد من ربه أكثر من أي وقت استعداداً لشهر رمضان لكي يأتي عليهم وهم أقرب وأحب إلى الله من أجل أرضاء الله ورسوله والفوز بالجنة مع الفائزين، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أول رجب 2024-1445 وحكم الصيام والأعمال المحببة.

أول رجب 2024-1445

شهر رجب شهر خير ورزق واسع يأتي بعد انتظار طويل، منذ فترة يستعد الكثير من المسلمين لاستقباله، حيث اعتاد البعض على الصيام في شهر رجب تطبيقاً لسنة المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قامت دار الإفتاء باستطلاع هلال شهر رجب منذ يومين وحسب استطلاع الرؤية تبين بأن السبت الموافق 13 من يناير أول أيام شهر رجب 1445، وحسب توقعات البحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان الكريم يكون 11 من يناير 2024 فاللهم بلغنا واياكم شهر رمضان.

فضل وحكم الصيام في شهر رجب

يرغب الكثير في معرفة حكم الصيام في شهر رجب، الصيام بشكل عام من الأعمال المحببة إلى الله عز وجل يؤجر المسلم على أي عمل يفعله في سبيل الله وتطبيقاً وسنة رسوله، كما ورد حديث شريف عن فضل الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضى،” كُل عَملِ ابنِ آدم يُضاعفُ الْحَسَنَةُ عَشر أَمْثالهَا إِلَى سَبْعمائَة ضعف قَال اللَّهُ عَزَّ وجلَّ إِلا الصومَ فإنه لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه يَدع شهوتَه وطعامه من أَجلِي، لذا عليكم اغتناب تلك الفرصة الذهبية الاكثر من الصيام والصلاة والاستغفار والتقرب إلى الله لعلك تكن من الفائزين، فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.