بطل العالم للتصوير سعر ومواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra العملاق الجديد

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الرائد الجديد Oppo Find X7 Ultra يوم 10 يناير 2024. الهاتف يأتي بتصميم مميز وقوي، وكاميرات متقدمة، وشاشة كبيرة ورائعة. ويعد هاتف Oppo Find X7 Ultra من الهواتف الرائدة المميزة التي تقدم أداءً قويًا وكاميرات رائعة وشاشة كبيرة ورائعة.

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra الجديد

الشاشة: شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 1440×3168 بكسل وتردد 120Hz المعالج: معالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 3 الذاكرة: 12/16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256/512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية الكاميرا: كاميرا خلفية رباعية:عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل عدسة بزاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل عدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل عدسة ماكرو بدقة 3 ميجابكسل كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط نظام التشغيل: نظام التشغيل Android 14 مع واجهة ColorOS 13

يعتبر هاتف أوبو Find X7 Ultra خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا الراقية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء العالي، مما يجعله خيارًا مميزًا في عالم الهواتف الذكية.

مزايا هاتف Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X7 Ultra لا يقدم فقط مواصفات فائقة، بل يتميز أيضًا بعدة مميزات تجعله استثنائيًا:

يتمتع الهاتف بتصميم رائع وجذاب يجعله ملفتاً للنظر.

يدعم الهاتف تقنيتي الانفراريد و NFC لتحقيق تجربة دفع فعّالة.

حاز الهاتف على شهادة IP68، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار بشكل ممتاز.

يمكن تصوير جميع الفيديوهات بدقة 4K، مما يضمن جودة استثنائية.

يتميز الهاتف بأداء قوي وسلاسة في التشغيل.

يحتوي الهاتف على خاصية حجب الضوضاء أثناء المكالمات.

يدعم الهاتف تقنيات الاستشعار بالتقارب والتسارع لتحسين تجربة المستخدم.

السعر والتوف

سعر الهاتف

سيكون سعر هاتف Find X7 Ultra حوالي 840 دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3150 ريال في السوق السعودية، و3085 درهم في الإمارات.