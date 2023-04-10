حبس سنة وغرامة 20 ألف جنية.. على مرتكبي هذه المخالفات تعرف عليها قبل فوات الآوان

قامة هيئة النيابة العامة بإطلاق عقوبات قانون المرور الجديد 2023 ويتم تطبيق هذه العقوبات عند ارتكاب مخالفة مرورية، كما تقوم الحكومة بمضاعفة قيمة المخالفة حال ارتكابها مرة خرة خلال ستة أشهر، و لمواكبة التكنولوجيا قامت بإطلاق منصة خاصه بنيابة العامة من أجل توفير الوقت والجهد لدي المواطنين؛ فمن خلالها يمكن الاستعلام في أي مكان وأي وقت عن المخالفات، كما يمكن سداد الغرامة آون لاين من خلال وسائل الدفع الالكترونية.

عقوبات قانون المرور الجديد 2023بات قانون المرور الجديد 2023

أصدرت الحكومة بعض العقوبات حول قانون المرور الجديد التى يجب الالتزام بها و سدادها على الفور ولمعرفة هذه العقوبات تابع السطور التالية:

إذا لم تقم بارتداء حزام الأمان أثناء القيادة، سوف يتم سداد غرامة تصل إلى 100 جنية كحد أقصى و كحد أدني 200 جنية.

الوقف في الأماكن المغلقة يتم دفع غرامة تتراوح بين 200: 500 جنية.

يتم سداد غرامة مالية عند كسر الزجاج تصل إلى 20 جنية كحد أدنى، والحد الاقصي 100 جنية.

مكوس الاطفال دون سن السابعة في المقعد الأمامي، سوف يتم سداد غرامة مالية تتراوح بين 20 إلى 49 جنية.

يتم دفع غرامة إذا تم مخالفة إشارة المرور وتصل إلى 500 جنية، ويمكن أن تصل إلى 1000 جنية.

إذا قمت باستعمال الجوال اثناء السير سيتم تكليفك بسداد غرامه تتراوح بين 100: 200 جنية.

عند رؤية سيارة الطوارئ ولم يتم إخلاء الطريق سوف يتم سداد غرامة تتراوح بين 20:50 جنية.

إذا لم يتم الالتزام بقوانين السرعه عليك بتسديد غرامه تصل إلى300 جنية.

عند السير بدون رخصة القيادة يتم دفع غرامة فورية تصل إلى 500 : 1000 جنية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

مع ظهور التكنولوجيا وظهور مواقع البحث الكثيره قامت الحكومة بإصدار منصة الكترونية من أجل مساعده المواطنين من الاستعلام عن عقوبات قانون المرور الجديد 2023 ولمعرفتها تابع الخطوات التاليه: