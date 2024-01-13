شاملة لكل الرسوم لدراسة البكالوريوس والماجستير.. شرح كيفية التقديم لمنحة جامعة حمد بن خليفة لعام 2024

تعد منحة جامعة حمد بن خليفة في قطر فرصة استثنائية للطلاب الذين يسعون إلى متابعة دراستهم العليا أو لدراسة البكالوريوس في بيئة تعليمية مميزة وأكاديمية عالية الجودة، حيث تقدم الجامعة منحاً دراسية سخية للطلاب المقيمين والدوليين الذين يظهرون كفاءة أكاديمية وتميزاً شخصياً، لذلك سيستعرض هذا المقال كيفية التقديم لهذه المنحة.

الشروط الأساسية للتقدم إلى منحة جامعة حمد بن خليفة 2024

قبل أن تبدأ في عملية التقديم، يتعين عليك التحقق من استيفاء الشروط الأساسية التالية:

حصولك على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس، أو ما يعادلها من جامعة معترف بها

تحقيق معدل درجات جيد في درجاتك الأكاديمية السابقة

أن تكون قطرياً أو مقيماً في قطر

يرجى ملاحظة أن منحة جامعة حمد بن خليفة لا تشترط أن تكون مقيماً في قطر أو أن تحمل الجنسية القطرية دائماً، ولكن موعد تقديم الطلاب من خارج قطر قد انتهى مع نهاية السنة الماضية.

مواعيد التقديم في المنحة

الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على المنح الدراسية (إذا كانت متاحة) للطلبة القطريين والمقيمين هو 14 مارس

آخر موعد لمراجعة الطلبات المؤكدة للطلبة القطريين والمقيمين هو 1 مايو

يرجى مراعاة أن الوقت قد لا يكون كافياً لمعالجة الطلبات التي ترد بعد الموعد النهائي.

كيف يمكنني التسجيل في منحة جامعة حمد بن خليفة في قطر؟

إليك الخطوات العملية لتقديم طلب في منحة جامعة حمد بن خليفة في قطر:

زر موقع الجامعة الرسمي وافتح صفحة التقديم للمنح الدراسية قم بملء نموذج التقديم عبر الإنترنت وقدم جميع المستندات المطلوبة، مثل السيرة الذاتية وخطاب التعريف وشهادات الدراسة وأية وثائق أخرى من المفيد أيضاً إرفاق رسالة توصية من أستاذك الجامعي السابق أو مشرف البحث تأكد من تقديم طلبك في الموعد المحدد وتحقق من إرسال جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح

بعد تقديم الطلب، يجب عليك انتظار قرار الجامعة بخصوص قبولك في المنحة وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لذا يرجى التحلي بالصبر.