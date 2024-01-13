ثبت تردد قناة الأرضية الجزائرية hd نايل سات والقناة الأولى لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا

تتنافس المنتخبات الإفريقية في وقتنا الحالي على بطولة كأس الأمم الإفريقية تمهيدًا لدخول منافسات كأس العالم، وتقوم عدد من القنوات بامتلاك حقوق بث البطولة، والتي على رأسها قناة الجزائرية سواء الأرضية أو الأولى، ونذكر لكم تردد قناة الأرضية الجزائرية hd نايل سات وكذلك تردد قناة الجزائرية الأولى، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة الأرضية الجزائرية hd نايل سات

يمتلك التلفزيون الجزائري حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق أولى مباراياتها اليوم، وسوف يتم إذاعة البطولة على قناة الجزائرية الأولى والقناة الأرضية، حيث تأتي الإحداثيات الخاصة بالقناتين على النحو التالي:

قناة الجزائرية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11680.

استقطاب: عمودي.

الترميز هو 27500.

تصحيح الخطأ هو 5/6.

افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا

رصدنا لكم تردد قناة الأرضية الجزائرية hd نايل سات وقناة الجزائرية الأولى، وضبطهم من جهاز الاستقبال يتم في خطوات بسيطة بمجرد النقر على التركيب اليدوي من زر القائمة وتثبيت القناة، وبالنسبة لموعد افتتاح البطولة، فاليوم هو السبت الموافق 13 يناير هو موعد أولى مبارايات كأس امم إفريقيا، حيث المنتخب صاحب الأرض يواجه نظيره غينا بيساو.

حيث تنطلق المباراة الافتتاحية بتمام العاشرة على توقيت جمهورية مصر العربية، وتستمر هذه البطولة إلى أن تكون المباراة النهائية منها يوم الحادي عشر من شهر فبراير عن عام 2024، وستكون أولى مباريات المنتخب المصري غدًا الأحد 14 يناير أمام منتخب موزمبيق، ونتمنى لكل المشجعين مشاهدة ممتعة.