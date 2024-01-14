أسعار برامج الحج السياحى لموسم 2024 طيران وبري ومواصفات كل برنامج بعد إعلان نتيجة القرعة

أسعار برامج الحج السياحى يبحث عنها العديد بعد اعلان نتيجة القرعة الأسبوع الماضي وقامت وزارة السياحة والآثار الإعلان عن نتائج القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى لموسم الحج هذا العام الأمر الذي جعل عدد كبير من الأشخاص يرغبون معرفة أسعار برامج الحج السياحى وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسعار برامج الحج السياحى لموسم 2024

أوضحت وزارة السياحة والآثار قائمة أسعار برامج الحج السياحى لموسم الحج هذا العام والذي جاءت على النحو التالي:

سياحي خمس نجوم صف أول مباشر على الحرم المكي وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

سياحي خمس نجوم صف ثانى 250 متر حتى 1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

سعر الحج السياحى الاقتصادى طيران موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1750 متر 260 ألف جنيه مصري.

سعر اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر هو 230 ألف جنيه.

سعر اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر حتى مسافة 750 متر هو 226 ألف جنيه.

سعر الحج السياحى البرى موسم كامل بفنادق مكة حتى 1750 متر هو 225 ألف جنيه.

سعر الحج بري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر هو 195 ألف جنيه.

سعر الحج بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر حتى مسافة 750 متر هو 191 ألف جنيه مصري.

عدد تأشيرات الحج السياحي

تضمنت إرشادات الحج السياحي تحديد الحد الأقصى لأسعار برامج الحج وكذلك تحديد عدد التأشيرات المخصصة لكل فئة سواء كانت برامج الحج الخمس نجوم أو الاقتصادية والبرية وتم تخصيص 23 ألف تأشيرة حج للسفر من خلال شركات السياحة وقد تم توزيعها كالتالي: