مواعيد تسليم وحدات مشروع جنة وحدات بيت الوطن بالسادس من أكتوبر| اعرف المواعيد والشروط المطلوبة وجهز نفسك عشان تستلم

تسعي الحكومة المصرية إلى توفير محل سكني للكثير من الأشخاص داخل مصر، وذلك من أجل توفير حياة جيدة للمواطنين، وفي سعي الحكومة المصرية إلى تعمير منطقه 6 أكتوبر، وذلك عن طريق إنشاء العديد من الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع جنة من خلال وزاره الإسكان المصرية، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن مواعيد تسليم وحدات مشروع جنه في منطقه 6 اكتوبر، وسوف نشير إليكم في هذا المقال إلى هذه المواعيد والشروط المطلوبة للحصول على هذه الوحدات السكنية.

مواعيد تسليم وحدات مشروع جنة لمنطقة 6 أكتوبر

أوضحت وزاره الاسكان المصرية مواعيد تسليم الوحدات السكنية لمشروع جنه في منطقه 6 اكتوبر، ولذلك سوف نشير إليكم إلى هذه المواعيد موضحا رقم العمارة التي سوف يتم تسليمها:

لقد أشارت وزارة الإسكان المصرية أنه سوف يتم تسليم الوحدات السكنية للعمارة ١١٤، وذلك في اليوم الموافق ١٤ من شهر يناير الجاري لعام ٢٠٢٤.

أما عن العمارة ١١٥ فقد، وضحت الوزارة أنه سوف يتم تسليمها في يوم 16 من شهر يناير مع العلم أنه سوف يتم التسليم خلال يوم واحد.

بينما يكون موعد تسليم العمارة ١١٨ والذي يكون في يوم ٢١ من شهر يناير، مع العلم أن موعد التسليم سوف ينتهي يوم ٢٢ يناير.

بينما سوف يتم التسليم لرقم العمارة ١٢٥ في أخر شهر يناير، حيث سوف يوافق ٢٩ من الشهر.

الشروط المطلوبة للحصول على الوحدات السكنية مشروع جنة

لقد وضحت وزاره الإسكان المصرية مجموعه من الشروط، التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، من مشروع جنة وسوف نشير إليكم إلى هذه الشروط في النقاط التالية.