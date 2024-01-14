اعرف الأسعار والشروط.. تفاصيل شقق الإسكان المتميز 92 متر وكاملة الشطيب| إلحق الحجز وجهز الأوراق

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان الإعلان عن انتهاء إجراءات التقديم في شقق الإسكان المتميز وإسكان المستقبل في مدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة يوم الخميس القادم لهذا يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة المزيد عن هذا الخبر وكيفية التقديم والشروط والأسعار المطلوبة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذا التقرير.

خصائص شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة

تتميز شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة بالخصائص التالية والتي تتمثل في الآتي:

كافة الشقق السكنية كاملة التشطيب.

إن عدد الشقق المطروحة بلغ عددها 1080 شقة سكنية.

يستطيع المواطنين حجز هذه الشقق اونلاين والحجز بنظام اسبقية الحجز.

التقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير.

يبدأ الحجز في هذه الشقق السكنية من يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من يناير في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 59 مساء.

أسعار شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة

يرغب العديد من الأفراد معرفة قيمة أسعار شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة حيث أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أسعار هذه الشقق والتي جاءت على النحو التالي:

أن سعر أغلى شقة في هذه الشقق السكنية بلغ 703671 جنيه.

إن سعر المتر بلغ 7245 جنية.

بلغت قيمة جدية الحجز 60 ألف جنية مصري.

شروط التقديم على شقق الإسكان المتميز

وضعت وزارة الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين التقديم في شقق الإسكان المتميز ومن أهم هذه الشروط ما يلي: