هل ينتهي شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر في يناير؟.. الحق قبل ما تندم شهادات الــ 27% بأعلي عائد في مصر

يتسائل كل من لديه سيولة مصرية عن موعد انتهاء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر، الشهادات الأعلى عائد بالجمهورية حيث بلغت قيمة العائد السنوي 27%، وإذا أراد صاحب الشهادة الحصول علي العائد بشكل شهري تصبح النسبة 23.5% وفي هذا الموضوع نبين أخر موعد شراء وكيفية شرائها لشهادات البنك الأهلي وبنك مصر.

ما هي شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 27% الجديدة 2024

بعد انقضاء مدة شهادات العام الماضي 2023 التي أعلنها كلا من الأهلي ومصر واستلام المدخرين السيولة الخاصة بهم وببداية 2024 تم ألإعلان عن شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024 وجاءت الشهادات بفائدة سنوية 27% (يعني لو اشتريت شهادة ب 10 الاف هتاخدهم بعد مرور سنه 12700) تبداء الشهادة من سعر 1000 جنيه ومضعفاته، يستطيع المصري وغير المصري الكبير والصغير شراء الشهادات، جدير بالذكر أن الفائدة يتم احتسابها من اليوم التالي لعملية الشراء.

إذا أراد المدخر أموله في الشهادات البنكية أن يحصل علي العائد بشكل شهري تكون النسبة 23.5% فقط (إذا تم شراء شهادة ب 100.000 جنيه يتحصل صاحب الشهادة علي دخل ثابت قدره 1958 جنيها)

موعد انتهاء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 27% الجديدة

صرح رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، أنه لم يتم تحديد موعد معين لانتهاء عمليات شراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024 ذات العائد 27% سنويًا و 23.5 شهريًا، مؤكدًا وجود الشهادات المطروحة حتي فبراير القادم ولا نية لنهاية طرحها إلي الآن، وأوضح شرط هام في تلك الشهادات أنه لا يمكن للمشتري استرد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لعملية الاكتتاب، وتسترد القيمة المدفوعة والأرباح للشهادة في نهاية مدتها المحددة ب365 يوم.

كيف يمكن شراء شهادات البنك الأهلي 2024 “27%”

يستطيع اي مواطن شراء الشهادة عن طريق عدة طرق تسهيلًا علي من يريد الادخار وحفظ قيمة أمواله من موجة التضخم التي تضرب اقتصاد أغلب الدول في الوقت الحالية: