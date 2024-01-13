الان رابط اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 من خلال موقع حكومة المواطن ca.iq

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات البحث المكثفة عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لنقل النفوس في العراق لعام 2024، حيث انضمت ملايين المواطنين فى مختلف المحافظات العراقية إلى هذه الخدمة المهمة، التى من خلالها تستطيع الحصول على الدعم المالي، وقامت وزارة الداخلية العراقية بمراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين إلكترونيًا ، وتم إصدار كشوفات تضم العديد من الأفراد الذين يرغبون في تعديل بياناتهم الشخصية في العراق، يأتي ذلك استجابةً لتوسع نطاق الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بتحديث وتعديل بياناتهم الشخصية الى الاحدث.

الاوراق المطلوبة نقل النفوس وتعديل البيانات :

لتسجيل نقل النفوس وتعديل البيانات الشخصية، يتطلب منك تقديم المستندات التالية:

1. نسخة سارية من بطاقة الهوية الوطنية.

2. مستند يثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه.

3. صك خاص بالوحدة السكنية والمحافظة التي تقيم فيها.

4. صورة لإيصالات الخدمات المنزلية مثل الغاز أو الكهرباء.

تلك المستندات تعتبر ضرورية لإكمال عملية التسجيل وتعديل البيانات الشخصية الخاصة بك في نظام نقل النفوس، يجب تقديمها بصورة نسخ مصدقة وسارية المفعول.

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق

تم إطلاق عدة وجبات من قبل وزارة الداخلية في العراق لشمول المواطنين في مختلف المحافظات بعد إكمالهم لتعديل بياناتهم الشخصية. الوزارة تعمل حاليًا على إصدار المزيد من الوجبات الجديدة بعد مراجعتها بشكل صحيح وواضح، وستتم الإعلان عنها في النهاية للمواطنين العراقيين المشاركين في هذه الخدمة.

وفيما يتعلق بشروط نقل النفوس في العراق لوجبة شهر يناير، تشمل الشروط التالية:

1. أن يكون عراقي الجنسية.

2. أن يكون مقيمًا في العراق .

3. تقديم جميع المستندات المطلوبة.

4. أن يكون المتقدم فاقدًا للاسم واللقب .

5. ألا يكون قد سافر خارج العراق أثناء تعديل بياناته الشخصية.

رابط اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة

للاطلاع على كشوفات أسماء المشمولين في الوجبات الأخيرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: