فخامة وحداثة الموديلات الأكثر قوة وصلابة وجاذبية من الوعلان للسيارات

أقوي وأفخم وأجدد عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024 بأسعار تنافسية لموديلات السيارات العالمية بالسعودية (العنوان )

أقوي وأفخم وأجدد عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024 بأسعار تنافسية لموديلات السيارات العالمية بالسعودية وتتنوع عروض هيونداي الوعلان 2024 بجانب العديد من الموديلات الحديث لعام 2024 ويمكن أن يتم شراء السيارة المرغوبة سواء بدفع قيمة السيارة كامل أو يتم أقتناص فرصة عروض الوعلان للسيارات تقسيط حيث تتوفر تلك الميزة في معارض الوعلان داخل السعودية المنتشرة علي مستوي المملكة بالكامل وعبر محتوي مقال اليوم سنتعرف علي عروض الوعلان وما هي السيارات التي تم عم العروض عليها .

عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024

تتنوع عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024 علي موديلات مختلفة ومتنوعة ومنها عروض سيارات هيونداي وهي التي تميز معارض الوعلان للسيارات ولكن لا يتم الاكتفاء علي ماركة هيونداي فقط حيث هناك فرصة لاقتناص عروض الوعلان للسيارات تقسيط علي سيارات لكزس كما أيضاً يتم عمل العروض علي سيارات GMC بجانب ماركة هونشي EHS9 كذلك بجانب ماركة سيارة نيسان كيكس والمزيد من الماركات الأخري داخل معارض الوعلان للسيارات .

عروض هيونداي الوعلان 2024

بأسعار تنافسية وعروض ليس لها مثيل في عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024 علي موديل هيونداي وجاءت تفاصيل العروض في معارض الوعلان للسيارات كالآتي :-

سيارة هيونداي أزيرا 2024 بدء من يوم 10 يناير حتي يوم 31 يناير .

أحصل علي سيارة هيونداي أزيرا بصيانة مجانية لمدة عام كامل .

كما بدلاً من الصيانة لمدة عام يمكن الحصول علي 20 ألف كيلو متر صيانة .

عروض الوعلان للسيارات تقسيط هيونداي أزيرا بقسط 1849 ريال شهرياً .

خدمة المساعدة علي الطريق تصل لمدة خمسة أعوام متواصلة .

يمكن تبديل خدمة المساعدة بضمان المصنع 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر .

أجدد عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024 علي هيونداي كونا وفينو

بقسط شهري يبدأ من 1468 ريال سعودي أحصل علي سيارة هيونداي كونا . كما يتم الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما ترغب . كذلك بجانب عروض هيونداي الوعلان علي موديل فينو بقسط 839 ريال بصيانة لمدة سنة أو 20 ألف كيلو متر . يقدم خدمة التمويل علي موديلات هيونداي مصرف الراجحي وفقاً للشروط والضوابط . يسري عرض السيارات بدء من 10 يناير حتي يوم 31 من يناير لعام 2024 .

تأتي داخلية #فينيو بمساحة واسعة وتحمل العديد من التقنيات الحديثة مثل شاشة العرض المركزية عالية الدقة.#هيونداي_الوعلان #هيونداي pic.twitter.com/WixK6QFHDg — هيونداي الوعلان (@HyundaiWallan) January 11, 2024

أسعار الوعلان للسيارات المتنوعة موديلات 2024

بعد أن تعرفنا علي تفاصيل عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024 لموديلات سيارة هيونداي نتعرف علي الأسعار الخاصة ببعض موديلات سيارات 2024 داخل معرض الوعلان كالآتي :-

سيارة لكزس RX 2024 يبدأ سعرها من 276.920 ألف ريال بجانب إتاحة التمويل . كما عروض الوعلان للسيارات جي أم سي يوكن 2024 بسعر يبدأ من 266.900 ألف ريال وإتاحة التمويل . سيارة هوتشي EHS9 2024 من الوعلان للسيارات بسعر يبدأ من 462.900 ألف ريال مع إتاحة التمويل . سيارة نسيان كيكس 2024 من الوعلان بسعر يبدأ من 69481 ألف ريال لكن بدون تمويل .

عروض الوعلان للسيارات الجديدة 2024 متنوعة في أكثر من موديل للعام الجديد مع أمكانية التمويل لبعض فئات السيارات في معار الوعلان كذلك بجانب أمكانية التقسيط علي بعض السيارات المحددة في معارض الوعلان بالسعودية .