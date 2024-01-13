ادرس البكالوريوس مجاناً بمنحة شاملة المصاريف.. معلومات وتفاصيل حول منحة جامعة نوسا بوترا الإندونيسية

تم الإعلان عن افتتاح فترة التقديم للحصول على منحة جامعة Nusa Putra للعام الدراسي الحالي في إندونيسيا التي تحتل مكانة بارزة كإحدى أفضل الدول على مستوى العالم أكاديمياً، مما يجعلها وجهة مرغوبة للعديد من الطلاب الذين يتطلعون لمتابعة تعليمهم العالي في إندونيسيا التي تتميز بجودة التعليم وتوفر عدة جامعات متميزة أهما جامعة نوسا بوترا التي يتناولها مقالنا اليوم، حيث تقدم جامعة Nusa Putra مجموعة من المنح الدراسية المجانية المختلفة بهدف تشجيع الطلاب من مختلف دول العالم على السفر إلى إندونيسيا والالتحاق بالدراسة فيها، وإليكم التفاصيل.

تفاصيل ومعلومات حول منحة Nusa Putra في إندونيسيا لعام 2024

الدرجات العلمية المتاحة: يمكن لجميع المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس أو الحصول على درجة الماجستير

الدول التي سيتم الدراسة فيها: إندونيسيا

مكان الدراسة: جامعة Nusa Putra

شروط التقديم: مفتوحة لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم ومن جميع دول الوطن العربي

العمر: لا يوجد سن محدد للتقديم على هذه المنحة

يرجى ملاحظة أن آخر موعد للتقديم هو 25 مارس 2024.

ما هي التخصصات والكليات المتاحة في جامعة نوسا بوترا لعام 2024؟

تقدم جامعة Nusa Putra العديد من البرامج والتخصصات التي يمكنك التقديم عليها للحصول على منحة دراسية، فيما يلي قائمة بالكليات المتاحة:

برامج البكالوريوس المتاحة:

هندسة مدنية

هندسة ميكانيكية

الهندسة الكهربائية

نظم المعلومات

الهندسة المعلوماتية

تصميم الاتصالات المرئية

الإدارة

المحاسبة

القانون

معلم مدرسة ابتدائية

يجدر الذكر أنه لا يوجد برنامج ماجستير متاح سوى في تخصص الهندسة المعلوماتية.

ما هي أنواع المنح الدراسية التي تقدمها جامعة Nusa Putra؟

تتوفر لديك نوعان من المنح الدراسية التي تقدمها هذه الجامعة، وهما:

منحة Genusian

تقدم تمويلاً كاملاً لجميع الطلاب المقبولين في البرنامج، سواء كانوا يسعون للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير، وهي تشمل:

تغطية كاملة لتكاليف الدراسة

راتب شهري

إقامة مجانية

تغطية تكاليف الكتب

توفير مصروفات التنقل

تغطية تكاليف الأبحاث

توفير التأمين الصحي

تكاليف استخراج التأشيرة

تجدر الإشارة إلى عدد المقبولين بها أقل من منحة بيرلاين.

منحة Berlian:

وهي تغطي الرسوم الدراسية فقط أثناء فترة الدراسة في الجامعة.