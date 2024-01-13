وزارة التموين تكشف حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024 والفئات المستحقة

تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، والذي بدأ يتردد على عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في بطاقات التموبن خلال الآونة الأخيرة.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بأخبار التموين وذلك بسبب المعاناة التي يعيشها المواطنين بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط أسعار السلع الغذائية والتصدي لجشع التجار بسبب غلاء الأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة.

وتحدث “المصيلحي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي “عمرو أديب” برنامج الحكاية على قناة mbc مصر ليؤكد أن الوزارة لم تعلن خلال الفترة الأخيرة عن أضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، وأشار خلال نهاية حديثه إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن الإعلان عن مثل هذه القرارات انما هي مسؤولية مجلس رئاسة الوزراء.

وزير التموين ينفي خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

وناشد “المصيلحي” المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي على الفيس بوك التحري بدقة قبل نشر الأخبار التي تهم المواطن المصري، لأنها تثير حالة من الجدل والثرثرة في الشارع المصري، خاصة وسط الظروف العصيبة التي تمر بها مصر خلال الآونة الأخيرة، وأن المواطن يمكنه الحصول على الأخبار الصحيحة من خلال الرابط الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الإنترنت أو على الفيس بوك.