رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 والشروط اللازمة social.gov.tn

رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024، تهتم الحكومة التونسية خلال الفترة الأخيرة على تقديم المساعدات للمواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتوفير حياة كريمة لهدد كبير من الأسر التونسية، خاصة الأسر التي لا دخل لها ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 والشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على المنحة التونسية.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024

حيث أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية عن منحة بقيمة 300 دينار تونسي لعدد من الأشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للتقديم على المنحة والتي يمكنكم التسجيل بها من خلال اتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية على الإنترنت .

ثم اضغط على “الخدمات الالكترونية”.

اضغط على التسجيل في منحة 300 دينار.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب ادخال البيانات النطلوبة جيداً وتأكد من صحتها.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت أنك من المستحقين للمنحة.

ثم اضغط على “تقديم الطلب” .

سوف يتم ارسال الطلب ومراجعته .

في حالة قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بالطلب بالقبول أو الرفض.

ما هي شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

وكانت الحكومة التونسية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على منحة 300 دينار تونس وهي: