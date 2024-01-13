منحة رمضان 2024 في الجزائر.. ما هي الشروط وكيف يمكن التسجيل في منحة قفة رمضان؟

أيام قليلة فقط تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم، وعلى مدى الوقت استمرت الحكومة الجزائرية في تقديم الدعم والإعانات لعدد كبير من المواطنين والأسر الجزائرية في هذا الشهر، ومن إحدى هذه الإعانات هي منحة رمضان 2024، التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية، ولذا سنقدم لكم شروط التسجيل فيما يلي من الفقرات.

لمحة عن منحة قفة رمضان الجزائرية

ربما قد تكون هناك احتياجات كبيرة وتكاليف كبيرة للعديد من المستلزمات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، ولتلبية هذه الاحتياجات، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تقديم منحة رمضان لعام 2024، بهدف دعم العائلات ذات الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، كما نشرت الحكومة بعض الشروط التي يجب تحقيقها للتأهل للحصول على المنحة.

شروط التسجيل في منحة رمضان التضامنية للجزائر لعام 2024

يمكن للمواطنين الجزائريين التقديم للمنحة من خلال الموقع الرسمي إذا كانوا يستوفون الشروط التالية:

يجب أن يظهروا سلوكاً حسناً وأخلاقاً جيدة

يجب أن يتوفر لديهم دخل ثابت

يجب على المتقدم أن يكون مسلماً

يجب ألا يكونوا قد دخلوا السجن بسبب أي تهمة، حتى لو كانت بسيطة

يجب ألا يكون لديهم عقارات أو أملاك مسجلة باسمهم

يرجى ملاحظة أن هذه المنحة هي مقتصرة فقط على المواطنين الحاملين للجنسية الجزائرية.

الوثائق المطلوبة للتقديم لمنحة قفة رمضان 2024

فيما يلي الوثائق الضرورية لاستلام منحة رمضان:

صورة من بطاقتك الوطنية كمقدم للطلب

شهادة ميلاد المتقدم

صورة شخصية خاصة بالمتقدم

يرجى ملاحظة أن أي تقصير في تقديم هذه الوثائق قد يحرمك من القبول في المنحة.